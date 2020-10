L'Ajuntament de Tortosa ja té llum verda per descatalogar el monument franquista de l'Ebre, pas previ a la retirada

L'Ajuntament de Tortosa ha rebut el vistiplau formal de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) per culminar el procés de descatalogació del monument franquista que hi ha al mig del riu. Aquest pas, en principi, ha de permetre'n la retirada, ja que era l'últim informe que li faltava al consistori per aprovar definitivament el procediment iniciat pel ple el gener passat i que la consellera de Justícia, Ester Capella, va reclamar fa uns dies per carta al Govern espanyol. La missiva ha causat un cert malestar a l'entorn del Govern espanyol, que s'ha desentès novament de la titularitat del monument i ha recordat que la Generalitat ja podia haver actuat per treure'l, sense que la CHE li posi impediments. El monument va aixecar-se el 1966 per homenatjar les víctimes del bàndol franquista.



L'ofici de l'organisme responsable de la conca de l'Ebre constata que "no s'observen aspectes directament relacionats" amb les seves competències en la petició tramesa per l'Ajuntament de Tortosa amb l'objectiu de descatalogar el monument, que des del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 2007 està oficialment considerat com a Bé Integrant del Patrimoni Cultural Català.

La CHE, però, encara va més enllà i manifesta, fins i tot, que "no existeix objecció per a l'eliminació d'aquesta infraestructura del domini públic hidràulic".

L'Ajuntament té previst completar el procés de descatalogació en un pròxim ple. Tres anys després de la controvertida consulta ciutadana, la retirada del monòlit compta ara amb el suport pràcticament total del consistori. El tràmit final requeria els informes favorables dels departaments de Cultura i Justícia així com de la CHE. Si bé la Generalitat va trametre els seus ja fa uns mesos, en el cas de l'organisme de conca l'Ajuntament ha hagut de reclamar-lo en dos ocasions des del passat estiu.



La mateixa CHE ja es va desvincular del monument en una carta de resposta al director del Memorial Democràtic, Jordi Font, el novembre de 2019. "Aquesta Confederació no ostenta cap tipus de propietat o titularitat sobre el monument, si bé al trobar-se enclavat en domini públic hidràulic qualsevol actuació sobre el mateix requerirà autorització d'aquest organisme de conca", manifestava la presidenta de l'organisme, Maria Dolores Pascual.

Per aquesta raó, segons interpreten fonts del govern estatal citades per l'ACN, i d'acord amb la llei de la memòria del 2007 aprovada pel llavors també govern socialista i independentment de la descatalogació iniciada pel consistori, la Generalitat podia haver actuat ja fa temps retirant del mig del riu el monòlit amb l'únic requisit de demanar l'autorització a la CHE com a titular de la llera. Un tràmit, apunten, que no ha der suposar cap obstacle per fer efectiva la mesura, segons ha manifestat el mateix organisme en el seu informe. L'executiu estatal també ha recalcat que no ostenta cap propietat del monument franquista.