L'ANC celebrarà una assemblea general extraordinària per renovar el seu full de ruta

El Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha aprovat aquest dissabte la convocatòria d'una assemblea general extraordinària de l'entitat per renovar el seu full de ruta.

⬛️⬜️L’Assemblea convocarà en els pròxims mesos una Assemblea General Extraordinària per actualitzar el Full de ruta.



🔗Llegeix la notícia: https://t.co/BNJsAnmllj pic.twitter.com/EQXLJ1nNKl — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) August 31, 2024

En un comunicat, l'ANC ha informat que ha constituït una comissió organitzadora per a la propera assemblea general, prevista per als pròxims mesos, amb un únic punt en l'ordre del dia: redefinir l'estratègia de l'entitat. El Secretariat Nacional considera que la lluita independentista s'ha "capgirat" des de les darreres eleccions, en què el sobiranisme ha perdut les majories que tenia, i també per la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat.

"El canvi més destacat d'aquest gir és la pèrdua de la majoria electoral dels partits independentistes a les eleccions municipals, espanyoles, catalanes i europees. L'Assemblea considera que aquest fet té una gran importància perquè la voluntat popular hegemònica expressada a les urnes ha de proporcionar legitimitat de la Declaració Unilateral d'Independència. Una segona alteració dràstica prové de l'acord d'investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat entre Esquerra Republicana i el PSC-PSOE", diu el text.