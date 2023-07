L'ANC prepara una mobilització de confrontació per a la Diada de l'11 de setembre

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) prepara una mobilització "de confrontació" pel proper 11 de setembre, en el marc de la manifestació de la Diada. En la roda de premsa de presentació dels actes, l'entitat ha fet una crida a "deixar de costat les diferències i treballar junts cap a l'objectiu comú per afrontar una nova fase del Procés". "Els dos anys de negociació amb Espanya han fracassat i ara és moment de passar de les paraules buides a l'acció", subratlla el manifest polític de l'Assemblea.

Al mateix temps, l'ANC també ha reivindicat que la manifestació d'enguany serà "més transversal que mai" i se centrarà "en el moviment civil" i no "en els partits", en referència a la mobilització de l'any passat, que va posar al centre la "inacció" de les formacions independentistes.

En aquest sentit, la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, ha estat acompanyada per representants d'Òmnium Cultural, del Consell per la República i d'altres entitats independentistes que se sumen a la organització de la gran manifestació. "És imprescindible que totes les organitzacions que treballen en diferents fronts perquè aquest país sigui lliure hi siguin el pròxim 11 de Setembre", ha recordat Quim Forn, membre de la Junta d'Òmnium Cultural.

Teresa Vallverdú, membre del Govern del Consell de la República responsable de la relació amb la societat civil i els partits polítics, ha volgut deixar clar que l'11 de Setembre ha de ser sempre "un altaveu per demostrar que el moviment està viu, activat, i que res no s'ha acabat".



Quatre columnes

La manifestació, sota el lema medieval català que crida a sortir al carrer a defensar el país i lluitar per les seves llibertats "Via Fora!", tindrà quatre columnes que acabaran confluint a la plaça Espanya de Barcelona, que l'Assemblea ha rebatejat com a plaça del Primer d'Octubre.

En la presentació de la Diada del 2023, l'ANC ha concretat que cada una de les quatre columnes representarà un valor diferent. La columna Llibertat sortirà de la Ciutat de la Justícia, la de la Llengua de l'Escola Proa, coneguda per "haver nascut en ple franquisme", la de Cultura des de la plaça dels Països Catalans i, finalment, Sobirania des de la plaça Letamendi, on hi ha la seu de l'Agència Tributària Espanyola.

Nació no reconeguda dins l'Estat

Feliu també ha assenyalat que aquesta manifestació interpel·larà de forma directa Europa, aprofitant la presidència espanyola del Consell d'Europa d'aquest segon semestre de l'any: "Volem alçar la veu per fer arribar a Europa que Catalunya és una nació no reconeguda dins l'Estat espanyol i reprimida, i que lluitem en pau, amb eines democràtiques, i demanant respecte als drets fonamentals i els tractats internacionals per aconseguir el dret a l'autodeterminació i a la independència".