L'Aran acull una prova pionera al sud d'Europa amb un biocida biodegradable contra espècies invasores

El llac de Manhèra, al circ de Colomèrs (Val d'Aran), acull una prova pilot pionera en el tractament d'espècies invasores i la restauració d'hàbitats aquàtics. Consisteix en l'aplicació d'un biocida biodegradable amb el qual s'aconsegueix eliminar els peixos que no són autòctons. És el primer cop s'utilitza en un estany d'alta muntanya al sud d'Europa.

Tot plegat forma part del projecte europeu Life Resque Alpyr, amb el qual es proporcionaran dades sobre la seva eficàcia com a eina de gestió per així contribuir a convertir aquests espais en corredors ecològics i reserves de biodiversitat. Una de les seves principals amenaces, però, és la presència de peixos introduïts com el veró, que acaben amb les espècies autòctones i alteren l'equilibri dels ecosistemes.

Una de les accions clau del projecte és la restauració 22 estanys d'alta muntanya del Pirineu i dels Alps mitjançant l'eliminació de peixos introduïts amb tècniques tradicionals, com són l'ús de xarxes, trampes o pesca elèctrica, entre d'altres. Tot i això, les restriccions biològiques i ambientals, com ara la dimensió del llac o aquesta presència del veró, poden limitar la seva aplicabilitat.

Davant d'aquesta situació, s'ha apostat per explorar mètodes alternatius i una d'aquestes proves s'ha fet amb rotenona, un ictiocida natural biodegradable extret de les arrels de plantes de la família dels Fabaceae, que s'ha utilitzat tradicionalment al sud-est asiàtic i a l'Amèrica del Sud per pescar. Així, s'hi afegeix un producte semblant a la troca o Verbascum, una planta que s'ha utilitzat històricament al Pirineu per pescar en les basses dels rius.

En una situació estratègica

La prova pilot s'ha fet en un estany de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta d'una localització estratègica, ja que no hi ha estanys alimentats amb grans cursos d'aigua que podrien representar un risc de reaparició de peixos invasors un cop finalitzada la intervenció.