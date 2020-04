L’art del confinament

Amb unes verdures podem jugar a ser Arcimboldo, amb una gavardina i una pipa podem emular un quadre de Magritte; i si tenim una cuina amb una finestra i ens posem un mocador blanc al cap podem intentar ser la noia de la perla de Vermeer. Fer de l’art un entreteniment per a tots els públics és possible, i en aquest confinament ho demostren reptes com el de convertir-se en un quadre vivent o els quiz a diferents museus d’arreu del món. Però el confinament i les seves conseqüències també ha generat projectes imperdibles com el Covid Photo Diaries o exposicions virtuals que aborden el tema. Fins i tot ha sorgit un museu d’art modern dedicat a l’art sobre la quarantena. Ja ho va dir Picasso, "l’art és la mentira que permet comprendre la veritat".

Quadres vivents

A França, al segle XIX, n’hi havia que s’entretenien disfressant-se i recreant escenes de grans pintures. I ara el que va ser una autèntica moda (utilitzada també per Buñuel a Viridiana o més recentment per Netflix a The English Game) ha tornat. Tot va començar a través del compte d’Instagram @tussenkunstenquarantaine, la proposta es va començar a escampar, a través del Museu Getty va entrar als Estats Units i ja s’ha fet viral arreu del món. Per passar les hores del confinament són molts els que amb enginy i humor se sumen al repte i es converteixen en obres d’art vivents. Per fer-ho només cal triar el quadre i posar-hi imaginació.

Museum Quiz a casa

El concurs Museum Quiz té edició catalana per participar-hi des de casa. Diversos museus catalans han impulsat el #MuseumQuizACasa, una opció per entretenir-nos i aprendre mentre duri el confinament. Per jugar-hi només cal un dispositiu electrònic i triar la modalitat desitjada, la familiar o la d’adults (cadascuna té els seus horaris). Les preguntes son sobre temes d’actualitat, frases fetes, cultura popular, curiositats i sobre música, cinema, pintura, escultura, disseny… Amb aquesta iniciativa els museus implicats volen contribuir a alleugerir el confinament aportant cultura. #MuseumQuizACasa és una iniciativa del Museu Marítim de Barcelona i del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb la col·laboració del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Museu del Disseny de Barcelona, el Museu Picasso, el Museu de la Terrissa de Quart, el Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), L’Espai Far de Vilanova i la Geltrú, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, i el Museu d’Art de Girona, entre d’altres.

Covid Photo Diaries

CovidPhotoDiaries és un projecte impulsat per vuit reconeguts fotoperiodistes que documenta arreu del territori espanyol com es viu el confinament a causa de la pandèmia del coronavirus. Les imatges recullen escenes de la nova quotidianitat, com si fos un diari, i les fotògrafes que hi participen son Anna Surinyach, Isabel Permuy, Susana Girón i Judith Prat i els fotògrafs José Colom, Manu Brabo, Javier Fergo i Olmo Calvo. El compte de el projecte a Instagram publica diàriament, des del 17 de març de 2020, imatges d’aquests fotoperiodistes, alguns d’ells, freelance i que han vist estroncats els seus ingressos, però que malgrat tot surten al carrer per capturar la nova realitat.

The Covid Art Museum

Es tracta del primer museu d’art modern nascut durant la quarantena. Un projecte sorgit al començament del confinament quan la gent començava a crear i compartir a les xarxes les seves expressions artístiques. "Al veure aquesta tendència ens vam preguntar què passaria amb tot aquest art, així que vam decidir crear un museu, digital clar, per recollir i exposar l'art realitzat durant la quarantena. Pensem que les obres que es creen son un testimoni molt potent de com viu la gent la crisi de la Covid-19, quines reflexions tenen, que senten… A banda d'aquesta funció d'arxiu també serveix per connectar persones, i intercanviar missatges d’esperança i unitat", expliquen a Públic a través d’Instagram els seus responsables.

Exposicions virtuals

Gairebé tots els museus i espais d’arts han generat càpsules per oferir als seus habituals distraccions mentre duri el confinament, el MACBA, per exemple, al seu web ha articulat un diari de confinament on ensenyen peces d’arxiu que dialoguen amb el confinament com Rinzen, d’Antoni Tàpies, una instal·lació protagonitzada per un llit d’hospital que és un al·legat contra la guerra i la violència. Però el Museo Reina Sofía de Madrid ha anat més enllà i ha organitzat una exposició, virtual, amb fotografies de Clemente Bernad. La mostra es diu Ante el umbral i reuneix les imatges que Bernad ha fet des que la pandèmia es va instal·lar a les nostres vides. Clemente Bernad, ha seguit el mateix ritual: sortir de casa, creuar la ciutat i fotografiar el que troba. (El fotògraf Clemente Bernad va ser condemnat a un any de presó i una multa de 2.880 euros, per un delicte de descobriment i revelació de secrets, l’abril de l’any passat. El fotògraf va col·locar una microcàmera i un micròfon ocults al Monument als Caiguts de Pamplona amb la intenció de gravar als membres d'una associació feixista que utilitzen aquest espai).