L'Audiència Nacional declara nul el cas Tsunami des del juliol del 2021

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha declarat invàlides totes les diligències que el jutge instructor del cas Tsunami, Manuel García-Castellón, va ordenar després del 29 de juliol del 2021, data en què va dictar una interlocutòria de pròrroga de sis mesos de la investigació. Ho fa en estimar el recurs de la investigada a la causa Marta Molina, que va quedar en llibertat després de negar davant del jutge que fos un moviment violent.

La decisió pot afectar les imputacions que el jutge va dictar el 6 de novembre del 2023, en plena negociació de la llei d'amnistia. Aleshores, va decretar com a investigats l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el diputat d'ERC Rubèn Wagensberg i el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, amb una desena de persones més.

En una interlocutòria, el Tribunal dona la raó a la recurrent en considerar que la pròrroga va ser extemporània. I ordena a García-Castellón que dicti la resolució establerta a l'article 779 de la Llei d'enjudiciament criminal, segons el qual l'instructor ha de decidir si continua amb la causa o dicta el sobreseïment. Per això, s'haurà de basar només en les diligències acordades abans del 29 de juliol de 2021.

Diligències invàlides

Entre les diligències que passen a ser invàlides hi ha les peticions d'informes del jutge a la seguretat aèria europea, els informes mèdics sobre la mort del turista francès a l'Aeroport del Prat. També diversos informes de la Guàrdia Civil que han servit per sostenir les seves imputacions als suposats membres del Tsunami Democràtic.

Però també algunes de les investigacions i les diligències que va dictar en plena negociació de la llei d'amnistia per imputar per terrorisme –un dels supòsits inicialment exclosos de la llei- l'expresident de la Generalitat i altres líders polítics. Després d'aquella imputació, la causa contra Puigdemont i Wagensberg per terrorisme va passar a mans del Suprem, que manté les actuacions base als supòsits a què va arribar García-Castellón durant el període en què les diligències han passat a ser invàlides.



L'independentisme carrega contra García-Castellón

ERC assegura que la decisió "canvia la situació legal" de Rovira, que tornarà a valorar "les garanties legals que existeixen per la seva tornada a Catalunya". El partit celebra que s'hagi estimat el recurs de Marta Molina, i assenyala que és prova de la "intencionalitat" i "motivació política" del jutge que s'obrís la causa per terrorisme pocs dies després de l'anunci de l'acord per l'amnistia. En un comunicat, afegeix que també "haurien de quedar lliures de qualsevol persecució judicial" els casos anteriors al 29 de juliol de 2021.



D'altra banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que la decisió de l'AN és el "colofó del deliri i la insolvència" del jutge Manuel García-Castellón. Segons ha manifestat el juntaire a través de la xarxa social X (abans Twitter), es tracta d'una "causa de persecució contra l'independentisme per part de #LaTogaNostra".

Per la seva part, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat l'"arxivament immediat" del cas Tsunami, que "només s'aguanta sobre la sacrosanta unitat d'Espanya". "Encara més irregularitats sumades a un relat delirant per a construir una causa contra l'independentisme i el nostre legítim dret de protesta", ha valorat a X.