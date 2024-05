Marta Molina queda en llibertat després de negar davant del jutge que Tsunami fos un moviment violent

La secretària de moviments socials d'ERC, Marta Molina, investigada en la causa de Tsunami Democràtic, ha dit aquest dimecres al magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón que ni ella ni la plataforma Tsunami Democràtic van fer crides a la violència la tardor del 2019 en les protestes contra la sentència del Procés.

La republicana, acusada de terrorisme per la causa de Tsunami Democràtic, ha declarat per videoconferència des d'un jutjat de Barcelona, on ha assegurat que anava coneixent les convocatòries de Tsunami a través de la premsa, i que en cap cas va considerar que fossin violentes, sinó de desobediència civil i pacífica. Per últim, ha afegit que l'independentisme català no ha estat mai violent, i menys encara terrorista.

"Hem contextualitzat el marc pacífic de les protestes del Tsunami"

La declaració ha durat uns cinc minuts, només ha respost a la seva advocada, i el magistrat l'ha deixat en llibertat perquè cap acusació ha demanat una mesura cautelar. Ho ha fet rodejada de desenes de representants del sobiranisme, que han fet costat a Molina en una concentració a les portes de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. La republicana és l'única de les citades a declarar que han comparegut al tribunal, mentre la immensa majoria dels investigats es troben exiliats a l'estranger per la causa judicial.

En sortir, Molina no ha volgut fer declaracions als mitjans, però la seva advocada, Marina Roig, ha explicat el que la seva clienta ha dit al jutjat. "Hem contextualitzat el marc pacífic de les protestes del Tsunami", ha assegurat, i ha afegit que Molina només va veure, a través dels mitjans, "crides a la no violència i a la desobediència civil, i a la mobilització pacífica de la ciutadania, i per tant no va ser un moviment violent i molt menys terrorista". Roig ha afegit que procediments judicials com aquest "reprimeixen" el dret de la ciutadania a la protesta.

La resta d'investigats, potser no arriben a declarar

Els altres vuit investigats en aquesta peça, entre els quals la secretària general d'ERC, Marta Rovira, podrien declarar més endavant, ja que han al·legat incompatibilitat d'agendes dels seus advocats, volen declarar des de l'exili o demanen que siguin citats correctament als seus domicilis a l'estranger. No obstant, l'ajornament podria quedar afectat per l'aprovació en pocs dies de la llei d'amnistia, prevista per dijous que ve.

El cas Tsunami també s'instrueix al Tribunal Suprem, on hi són investigats l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Rubén Wagensberg, ja que tenen aforament. Estan citats per a finals de juny i ho podran fer per videoconferència.