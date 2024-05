L'independentisme surt en tromba per denunciar l'ofensiva judicial contra el moviment pel 'cas Tsunami'

A les portes de l'aprovació definitiva de la Llei d'amnistia, prevista en el ple del Congrés dels Diputats de dijous que ve, la justícia espanyola continua amb la seva ofensiva contra el moviment independentista. Aquest dimecres, la dirigent republicana Marta Molina ha declarat des de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i per videoconferència a petició del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón. Ella i 10 persones més, la majoria a l'exili, estan acusades de terrorisme pel 'cas Tsunami Democràtic', les mobilitzacions que es van produir després de la sentència de l'1-O.

Davant el nou intent de la justícia espanyola per criminalitzar el moviment independentista i torpedinar la llei d'amnistia, l'independentisme ha sortit en tromba per denunciar que convertir un dret fonamental com el de protesta en terrorisme és "una aberració jurídica". Diversos dirigents independentistes i entitats sobiranistes, com el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, la líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, i altres representants de Junts, ERC, Comuns Sumar i la CUP, s'han concentrat davant de la Ciutat de la Justícia amb un cartell on es podia llegir: "Jo també hi vaig ser". També hi havia representants d'Òmnium, ANC i la Intersindical, entre d'altres.

"Acusar 11 persones de terrorisme és acusar-nos a nosaltres de terrorisme. No ens amaguem de res ni ens penedim de res: nosaltres també hi vam ser, a l'aeroport i a la Jonquera. Tsunami som tots", ha assenyalat el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich.

En declaracions als mitjans, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha denunciat la "venjança" d'alguns "elements de la justícia espanyola", que "no es poden contenir ni tan sols esperar una setmana" a l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia. "No actuen amb sentit de justícia, ni de respectar allò que el poder legislatiu està a punt d'expressar", ha condemnat. Per la seva banda, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha qualificat la "persecució judicial contra l'independentisme" d'"obsessió judicial".

"No actuen amb sentit de justícia, ni de respectar allò que el poder legislatiu està a punt d'expressar"

En nom dels comuns, el candidat a les eleccions europees, Jaume Asens ha denunciat que la citació d'aquest dimecres als investigats de Tsunami és "una provocació més de la cúpula judicial espanyola, que no accepta el veredicte de les urnes". Ha advertit que "confondre el dret de protesta amb el terrorisme és un mal favor a les víctimes del terrorisme i una banalització greu del concepte".

Per la seva banda, la diputada de la CUP, Laia Estrada, ha assegurat que el cas de Molina "és l'enèsim intent" de criminalitzar l'independentisme, i que "equiparar-ho amb terrorisme no s'aguanta per enlloc". "Bé, s'aguanta en el fet que l'aparell judicial espanyol està impregnat per un tarannà franquista", ha recriminat.

Solidaritat antirepressiva

Aquest dimecres només ha declarat Marta Molina, que ha quedat en llibertat, però també estaven citats altres investigats, com Josep Campmajó, que actualment es troba a l'exili. En una piulada ha assenyalat que "la decisió d'un sector de la judicatura espanyola de definir les protestes legítimes com a terrorisme, persegueix la finalitat d'intervenir en l'esdevenir polític de Catalunya, en els processos electorals democràtics i en la capacitat del poder legislatiu per regular el marc de convivència dels catalans i de les catalanes amb Europa i el món". Denuncia que això és "una vulneració de la separació dels drets fonamentals democràtics".

Tampoc ha anat a declarar el directiu d'Òmnium Oleguer Serra, que denuncia que aquest procés judicial "forma part d'una operació política per boicotejar la llei d'amnistia i seguir perseguint l'independentisme. "Protestar és un dret i ho farem tantes vegades com calgui", reivindica.

Entre els investigats també hi ha el periodista i activista Jesús Rodríguez, que interpreta el gest del jutge Manuel García-Castellón com "una nova passa per intentar boicotejar la llei d'Amnistia". "Activistes culturals, defensors dels drets humans, càrrecs electes i periodistes sota amenaça", denuncia en una piulada, on també assenyala que es tracta d'un procés judicial per raons polítiques.

La dirigent d'ERC Marta Rovira, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Jaume Cabaní i Josep Lluís Alay són els altres investigats per l'Audiència Nacional. El cas Tsunami també s'instrueix al Tribunal Suprem, on hi són investigats l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Rubén Wagensberg, ja que tenen aforament. Estan citats per a finals de juny i ho podran fer per videoconferència.