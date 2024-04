El periodista Jesús Rodríguez se suma a l'exili pel cas Tsunami: "És un atac al periodisme que fa pudor de revenja"

El periodista de La Directa Jesús Rodríguez està exiliat a Suïssa des de finals de 2023 per evitar una "detenció arbitrària" arran la seva imputació per terrorisme en el marc del cas Tsunami Democràtic. Així ho han revelat en una roda de premsa convocada aquest dijous a l'espai cooperatiu La Comunal de Sants, on han intervingut la periodista de La Directa, Gemma Garcia; el president del Grup de Periodistes Ramon Barnils, Enric Borràs; l'advocat Dani Amelang; una veïna del barri, Èlia Martínez, i una de les portaveus del Grup de Suport a Jesús Rodríguez, Irene Jaume.



Quan el rellotge ha tocat les nou, Gemma Garcia ha donat notícia: Jesús Rodríguez "s'ha vist obligat a exiliar-se" arran la imputació de l'Audiència Nacional considerada un "claríssim atac al dret de la informació i a la resta de mitjans de comunicació". Una acusació que "també assenyala a 26 periodistes més només per haver explicat a la ciutadania les accions de Tsunami Democràtic".



Jesús Rodríguez no és el primer que ha optat per traslladar-se temporalment fora de l'Estat amenaçat per la investigació per terrorisme del jutge Manuel García Castellón, sinó que segueix el camí d'altres independentistes com el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg o el vocal de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural Oleguer Serra.



L'òrgan directiu d'aquesta entitat va anunciar l'exili de Serra aquest dimecres a la tarda, després d'una reunió extraordinària a la Seu Nacional de la Catalunya Nord a Perpinyà.



Mentre que l'advocat Dani Amelang ha assegurat que la "calificació com a delicte de terrorisme és una perversió d'aquest delicte penal", Enric Borràs ha denunciat que l'acció del jutge Castellón és "un atac al periodisme que fa pudor de revenja".



El mes de maig de 2023 es va informar a Jesús Rodríguez que no ostentava la condició d'investigat, però uns mesos mes tard, al novembre, quatre anys més tard de les protestes de Tsunami i dos dies després del preacord entre el PSOE i Junts per aprovar la llei d'amnistia, se li comunicava que aquesta vegada sí que estava formalment imputat, juntament amb Carles Puigdemont, Marta Rovira i els empresaris Josep Campmajó, Oriol Soler i Xavier Vendrell, entre d'altres.



La campanya de suport "Nosaltres per a tu"

En la roda de premsa també s'ha presentat la campanya de suport a Rodríguez "Nosaltres per a tu", centrada en demanar ajuda, solidaritat i suport econòmic per a l'encausat. En el manifest que ha llegit una de les portaveus del Grup de Suport, Irene Jaume, s'ha qualificat aquest cas com una "persecució judicial contra la dissidència política i la participació popular" a Catalunya.



"Denunciem la utilització política que en aquest cas es fa del concepte de terrorisme, perquè suposa una amenaça al dret a la protesta i a la llibertat de premsa i d'associació, i perquè significa, en relació al protagonisme col·lectiu en la Catalunya de les darreres dècades i al llarg de la seva història, un atac frontal contra una forma singular de constituir-se com a societat. No es tracta de terrorisme: es tracta de criminalitzar una societat en moviment, de castigar una societat per exercir el dret a definir-se a si mateixa, de perseguir la irrenunciable voluntat d'autodeterminació i emancipació col·lectiva de tot un poble", continua el manifest.

En la roda de premsa també s'ha emès un vídeo amb unes declaracions de Jesús Rodríguez des de Suïssa.