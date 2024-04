Òmnium desplega una pancarta gegant a l'aeroport del Prat: "A Espanya, protestar és terrorisme"

Òmnium Cultural ha desplegat aquest dijous una pancarta gegant a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat de Llobregat per denunciar la persecució judicial contra el moviment independentista. A la pancarta es pot llegir el missatge en anglès: "A Espanya, protestar és terrorisme", en referència a la causa de Tsunami Democràtic, que investiga 12 persones per terrorisme, entre els quals hi ha el diputat d'ERC Ruben Wagensberg, l'activista Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez i l'empresari Josep Campmajó, que recentment s'han exiliat a Suïssa, on ja hi ha la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

En les últimes hores s'ha fet públic que el membre de la junta nacional d'Òmnium, Oleguer Serra, s'ha exiliat a Suïssa arran de l'acusació de terrorisme del jutge Manuel García-Castellón de l'Audiència Nacional pel cas del Tsunami. "Que quedi clar a la gent d"aquí i a la gent de fora: a l'Estat espanyol protestar pot ser terrorisme", ha piulat Òmnium

Dimecres al vespre, Òmnium va fer pública una declaració institucional des de la Catalunya Nord, a Perpinyà. L'entitat presidida per Xavier Antich va anunciar una estratègia internacional en defensa dels drets fonamentals coordinada per Oleguer Serra des de l'exili.

El periodista de La Directa Jesús Rodríguez també s'ha traslladat a Suïssa per la investigació de terrorisme en el cas Tsunami. Així ho ha explicat el seu grup de suport aquest dijous. Rodríguez va marxar a l'estranger a finals de 2023, "davant l'amenaça d'empresonament".

També resideix Suïssa des de fa uns mesos el diputat i número 9 de la llista d'ERC al 12-M, Ruben Wagensberg. Durant aquest dijous el grup de suport a un altre investigat per Tsunami, Josep Campmajó, explicarà des de Girona que l'empresari també va haver de marxar a l'estranger.