L'activista Oleguer Serra marxa a l'exili pel cas Tsunami: "M'ataquen a mi per atacar Òmnium"

El vocal de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural Oleguer Serra es troba a l'exili arran de la investigació pel cas Tsunami Democràtic: ha fixat la residència a Suïssa, des d'on coordinarà l'estratègia internacional de l'entitat. "M'ataquen a mi per atacar Òmnium", ha apuntat aquest dimecres a tarda després de la reunió extraordinària a la Seu Nacional de la Catalunya Nord a Perpinyà. L'òrgan directiu ha fet una declaració institucional "davant aquesta greu situació", ha detallat el president Xavier Antich.

I és que des de l'entitat volen convertir l'exili "en una eina de treball per a desplegar una estratègia internacional de defensa de la llengua, la cultura, els drets fonamentals i el dret a l'autodeterminació de Catalunya, fora de l'Estat espanyol". "Intensificarem l'ofensiva internacional contra la persecució sistemàtica que pateix l'independentisme", ha avançat sobre l'ànim del text.

Serra ha detallat que fa gairebé sis mesos que està exiliat "perseguit" per les seves idees, "perseguit perquè soc un independentista català". Ha demanat conjurar-se per "atacar l'estat" i "denunciar la persecució política". "L'acusació de terrorisme contra mi és una acusació contra Òmnium Cultural", ha insistit. "No he vingut a l'exili a defensar-me de res, perquè cal acusar l'Estat", ha dit, davant el que considera "una persecució política sense aturador".

Declaració Institucional de la Junta Directiva https://t.co/yQACYj33M9 — Òmnium Cultural (@omnium) April 10, 2024

"Una vegada més, el dret penal es converteix en una arma política", ha apuntat Olivier Peter, membre de l'equip jurídic d'Òmnium i advocat de Serra conjuntament amb Benet Salellas. El jurista ho ha emmarcat en un "atac generalitzat de l'Estat espanyol contra les organitzacions democràtiques de l'independentisme". "Enmig d'Europa, un defensor dels drets humans es troba obligat a escollir entre presó o exili", ha advertit.

La declaració institucional d'Òmnium

"Perseguir Oriol Serra per terrorisme és perseguir òmnium Cultural per terrorisme", diu en la mateixa línia la declaració internacional que ha llegit Antich, i que també recorda la persecució i espionatge que pateix l'entitat. El text sosté que "és l'Estat espanyol, vulnerant drets fonamentals, que l'exilia". "Ja n'hi ha prou", segueix, tot assegurant: "No acceptem la repressió ni el seu càstig". Aquest "front estratègic" marcarà l'acció d'Òmnium en els pròxims anys: "Ens hem estat preparant des de 2017".

El text assenyala la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els serveis d'intel·ligència, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. Antich també ha afirmat que la del Tsunami és "una causa política" en què l'AN se serveix del Codi Penal "per criminalitzar l'independentisme i acusar "de terrorisme l'exercici del dret a protesta". Els expresidents de l'entitat Jordi Cuixart i Marcel Mauri han estat presents en l'acte on s'ha llegit la declaració aquest dimecres a Perpinyà.