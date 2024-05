Amnistia Internacional defensa que les mobilitzacions del Tsunami Democràtic no són terrorisme

Davant la citació de diverses persones investigades pel cas Tsunami Democràtic, com la dirigent d'ERC Marta Molina, per a declarar a distància davant l'Audiència Nacional aquest dimecres en un jutjat de Barcelona, Amnistia Internacional ha defensat en un comunicat que les mobilitzacions que es van produir després de la sentència de l'1-O "no són terrorisme", tal com sosté el jutge Manuel García-Castellón.

Segons l'organització, els càrrecs per terrorisme contra les persones investigades "restringeixen la seva llibertat d'expressió i penalitzen indegudament la desobediència civil". Per això, Amnistia Internacional ha demanat la retirada immediata d'aquests càrrecs i ha asseverat que els fets investigats no assoleixen el llindar que els estàndards internacionals estableixen per considerar-los terroristes.

Reforma del Codi Penal

Amnistia Internacional considera que la Fiscalia ha de continuar instant a que les protestes del Tsunami Democràtic no siguin investigats com a delictes de terrorisme. A més, ha afirmat que el Congrés ha d'aprofitar l'actual tramitació de la reforma del Codi Penal per garantir que només siguin tipificats com a terrorisme els actes que coincideixin amb la definició proporcionada per Nacions Unides.

L'organització recorda que perquè un acte pugui ser considerat terrorista ha de complir tres característiques: intencionalitat de causar mort, ferits greus o prendre ostatges; propòsit d'atemorir o intimidar la població o obligar un govern o a una organització internacional a realitzar un acte o abstenir-se de fer-lo; i cometre delictes definits en convencions i protocols internacionals. En aquest sentit, Amnistia Internacional insisteix que res d'això va passar durant les protestes del Tsunami Democràtic.

Per a l'organització dels drets humans, en el Codi Penal espanyol hi ha una definició dels delictes de terrorisme "vaga i excessivament àmplia". En declaracions a Públic, Cèlia Carbó, responsable de la línia d'acció d'espais de la societat civil d'Irídia, ja va alertar que la imputació per terrorisme a la causa de Tsunami Democràtic pot establir un precedent "molt negatiu" per a altres moviments socials i polítics. "S'està utilitzant el delicte de terrorisme per perseguir i criminalitzar moviments pacífics, que és l'objectiu final de la repressió: silenciar, censurar i que no sortim al carrer", va avisar Carbó.