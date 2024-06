Las monjas de Belorado denuncian que el Arzobispado de Burgos ha bloqueado sus cuentas

Las clarisas recluidas en el convento de Belorado (Burgos) han denunciado este jueves en sus redes sociales que tienen bloqueado el acceso a sus cuentas bancarias. Todo apunta a un conflicto de competencias. La Iglesia ha designado al arzobispo Manuel Iceta detentar el control del Monasterio, pero las monjas no reconocen a la Santa Sede.

La manera en la que funciona la financiación es trasladando al arzobispo las necesidades económicas. Pero ello "supondría, de facto, el reconocimiento de la legitimidad de la usurpación", han criticado las clarisas de Belorado, que no reconocen a ningún papa después de Pío XII.

Ante esta situación, las clarisas han pedido ayuda económica o en especie a través de las redes sociales, donde facilitan un número de cuenta "no usurpada" a nombre de la exabadesa.

Seguridad privada

Desde el Arzobispado, han recalcado que siguen a la espera de que las hermanas comuniquen al comisario pontificio, es decir, a Manuel Iceta, "los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria".

Las monjas han señalado que se plantean contratar seguridad privada porque el "revuelo mediático parece haber creado un todo vale" que ha desembocado en "lanzamiento de petardos y botes de humo de madrugada, gritos e incluso intrusiones en el perímetro de la clausura".

En este sentido, las religiosas han expresado "no poder entender" que una declaración pública y expresa de abandono de la Iglesia conciliar "no tenga el efecto inmediato de la exclusión del ámbito de aplicación del Código de Derecho Canónico". "La prudencia no parece haber regido el obrar de las entidades bancarias, que parece haberse guiado más por la confusión mediática que por la lógica y la legalidad vigente", han considerado.

Para las religiosas, esta realidad tiene como consecuencia directa la imposibilidad de comprar desde los productos básicos para mantenerse, como el alimento y los materiales de cuidado de las hermanas mayores, hasta la materia prima para la elaboración de productos de chocolate, pasando por el alimento para los animales de su granja, el pago de nóminas y demás gastos para mantener a flote el monasterio.

El Arzobispado de Burgos defiende la actuación realizada por las entidades bancarias "absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente", que han accedido a las cuentas corrientes "que ha sido posible identificar", ya que las monjas "no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas".

Además, la Iglesia subraya que el comisario pontificio está considerado "a todos los efectos" representante legal de los Monasterios de Belorado (Burgos), Derio (Vizcaya) y Orduña (Álava) "en el ámbito tanto canónico como civil".

Por lo tanto, tiene el "derecho y deber" de "velar, ante todo, por las personas que habitan el monasterio, de modo particular por las hermanas mayores, los trabajadores contratados, la gestión adecuada de los movimientos financieros, así como la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles".