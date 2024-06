Putin pone condiciones para la paz: retirada de tropas ucranianas y renuncia a la OTAN

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha presentado sus condiciones para alcanzar la paz en Ucrania: la retirada completa de las tropas ucranianas de las regiones ocupadas y la renuncia de Ucrania a unirse a la OTAN.

"Considero que Rusia propone una variante que permitirá poner realmente fin a la guerra en Ucrania. Es decir, llamamos a pasar una trágica página en la historia", dijo Putin al intervenir de manera extraordinaria ante la plana mayor del Ministerio de Exteriores de Rusia.

Una propuesta sin fecha de caducidad y tan solo unos días antes de la cumbre de Suiza

Putin advirtió de que esa propuesta tiene fecha de caducidad y no busca ni "una tregua provisional" ni la "congelación del conflicto". Tampoco eligió por casualidad la fecha para anunciar su nueva propuesta, ya que los líderes mundiales abordarán el fin de semana en los Alpes suizos una vía de arreglo al conflicto, cita a la que no fue invitada Rusia.

Repliegue y alto el fuego, pero sin Zelenski

"Tan pronto como Kiev anuncie que está dispuesta a adoptar esta decisión e inicie una retirada real de las tropas de las regiones ocupadas (incluidas Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia), y también comunique oficialmente su renuncia a los planes a ingresar en la OTAN, será impartida inmediatamente por nuestra parte, literalmente en ese mismo minuto, la orden de cesar el fuego y comenzar negociaciones. Insisto, lo haremos inmediatamente", afirmó Putin.

Rusia exige que el Ejército ucraniano se repliegue de las cuatro regiones que se anexionó en 2022, pero que a día de hoy no controla en su totalidad. Para ello, se compromete a garantizar el repliegue "seguro y sin obstáculos" de las unidades militares ucranianas.

Están dispuestos a negociar, pero sin Zelenski

"Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de negociaciones mañana mismo. Pero, al mismo tiempo, entendemos la particularidad de la situación jurídica respecto a Zelenski". Al respecto, Putin denunció que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es un usurpador, ya que su mandato expiró el 20 de mayo, y su legitimidad no puede ser restablecida "por medio de ningún ardid".



Según el jefe del Kremlin, la Constitución ucraniana estipula que el poder real reside en el jefe del Legislativo, Ruslan Stefanchuk, quien sería también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.



Ucrania: "No es una propuesta de paz"

Las autoridades ucranianas desestimaron la propuesta de Putin como una estratagema para ganar tiempo y consolidar las ganancias territoriales rusas. Creen, además, que es una forma de "no pagar por la guerra" y "seguirla en nuevos formatos".

El principal portavoz de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha señalado que el contenido de la propuesta del presidente ruso es "altamente ofensivo para el Derecho Internacional" y muestra por completo la "incapacidad" de los dirigentes rusos para "evaluar adecuadamente la realidad".

Podoliak: "No hay ninguna novedad, ni propuestas de paz reales"

"No hay ninguna novedad, ni propuestas de paz reales, ni deseo de poner fin a la guerra, pero existe el deseo de no pagar por esta guerra y seguirla en nuevos formatos. Es todo una completa farsa", ha dicho.

"El pueblo ucraniano ha dejado claro que no cederá ante la presión y seguirá luchando por su independencia", declaró por su parte el presidente Volodímir Zelenski.

EEUU y la OTAN también rechazan la propuesta

La respuesta de EEUU ha sido igualmente tajante. El Secretario de Estado, Antony Blinken, ha rechazado rotundamente la propuesta de Putin y ha subrayado que Rusia no tiene la autoridad moral ni política para dictar los términos de paz en Ucrania, especialmente después de la agresión sin precedentes que ha mostrado hacia su vecino.

Blinken: "No podemos aceptar condiciones impuestas por una potencia invasora"

"No podemos aceptar condiciones impuestas por una potencia invasora", afirmó Blinken, destacando que cualquier acuerdo de paz debe respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, también se pronunció sobre el tema, sugiriendo que la propuesta de Putin no es genuina en sus intenciones de paz. Cree que no es una iniciativa de paz, sino de "más agresión y más ocupación", y afirmó que no está hecha "de buena fe".

Stoltenberg argumentó que una verdadera oferta de paz no puede provenir de un actor que ha invadido un país y ha cometido numerosas atrocidades contra su población. Según él, la comunidad internacional debe permanecer unida en su apoyo a Ucrania y no permitir que Rusia utilice la diplomacia como una herramienta para lograr objetivos que no pudo alcanzar militarmente.