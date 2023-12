L'auge de la indústria del videojoc a Catalunya: duplica la facturació en cinc anys

La indústria del videojoc continua en auge a Catalunya: l'any 2021 ja duplicava la facturació de cinc anys abans. Mentre que el 2016 el sector representava al voltant del 0,13% del PIB del país, amb 298 milionsde negoci, cinc anys després la xifra ja ascendia al 0,25% amb 660 milions. Ho recull el Llibre blanc. La indústria catalana del videojoc 2022 del Departament de Cultura.

L'informe reflecteix que més de la meitat dels productes que surten d'estudis del país (53%) van incorporar el català el 2021, un percentatge que ja arriba al 60% enguany, segons apunta el Govern de la Generalitat. A més, en un context en el qual diversos actors del sector coincideixen a projectar unes perspectives de futur molt positives.

La facturació de la indústria ha crescut entre un 10% i un 20% interanual en els últims cinc anys a Catalunya, que és la comunitat autònoma amb més pes a l'Estat. En aquest sentit, fa dos anys, el 51,5% del volum generat a Espanya ha sortit d'empreses catalanes, en la línia dels anys anteriors.

El dinamisme de la indústria també es reflecteix en el nombre de llocs de treball que genera, amb 4.249 persones ocupades en empreses de videojocs a Catalunya el 2021. La xifra també ha anat a l'alça cada any: per exemple, el 2015 els empleats al país en el sector eren 1.687.

El document també alerta que el 59% dels estudis admeten que tenen problemes per trobar perfils professionals adequats, una proporció que va a la baixa respecte a altres anys. Des d'Alike Studio detallen que, mentre no hi ha feina per a cobrir tota la gent que està sortint dels centres educatius, a molts els falta experiència, mentre que alguns perfils especialment sèniors costen de trobar.

El document reflecteix que hi ha 132 empreses en actiu, més de les 123 del 2020. També 64 projectes de desenvolupament en actiu per professionals que encara no s'han constituït com a empreses. Europa continua sent el principal mercat pel videojoc català amb un 43%, seguit de prop per Amèrica del Nord, que suposa el 36%.

El català al videojoc

Més de la meitat dels videojocs a estudis catalans incorporen la llengua catalana, una tendència a l'alça i un augment respecte del 2015 i el 2017, amb el 43% i el 48% respectivament. Pel que fa al 2021, la xifra se situava en el 53%, el mateix nivell que el japonès, i lleugerament per sobre del xinès (50%), tot i que lluny de l'anglès (97%) i el castellà (91%). La directora general d'Innovació i Cultura Digital, Marisol López, diu que hi ajudarà la nova línia específica de subvenció del departament de política lingüística a la producció de videojocs en català, separada per primer cop aquest any de la de "productes tecnològics".

Perspectives de continuar creixent

López vaticina que la facturació continuarà creixent els pròxims anys "sabent que han entrat empreses potents i que les que hi ha estan creixent". "S'estan desenvolupant jocs que estem segurs que l'any que ve ho petaran molt", continua. El secretari general de l'Associació de Desenvolupadors i Editors de Videojocs a Catalunya (Devicat), Iván Fernández Lobo, apunta també que Barcelona s'està convertint "en un dels pols de desenvolupament més importants" del sector tant en l'àmbit europeu, com mundial.