'Crims', de Carles Porta, tindrà una versió de videojoc

El videojoc és un sector que està en auge a Catalunya, sobretot per la projecció del centre d'e-sports més gran de sud d'Europa. Ara, sota la nova marca que engloba TV3 i Catalunya Ràdio, 3Cat, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha anunciat que llançarà al mercat el videojoc de Crims, de Carles Porta. S'estrenarà coincidint amb l'emissió de la cinquena temporada de la sèrie true crime, el febrer de l'any que ve.

Tindrà diversos casos per resoldre i seran de ficció, "més aviat reptes intel·lectuals", ha apuntat el responsable d'Arts Digitals i Videojocs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Oriol Boira, en declaracions recollides per l'ACN. Serà el primer projecte en la nova estratègia de la Corporació per endinsar-se en aquest sector.

Diversos casos a resoldre

Serà un "joc d'aventures, amb una durada d'entre 8 i 10 hores", ha explicat aquest dimarts la directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital, Cristina Villà. El desenvoluparà una empresa d'Igualada, Cubus Games, que compta amb experiència en els videojocs i amb la complicitat de la productora Goroka i de True Crime Factory.

A més del videojoc, també s'impulsaran, fins a finals de 2024, una lliga de videojocs amb estudiants i un laboratori d'innovació digital, amb la col·laboració del Centre Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

També hi ha prevista una crida per desenvolupar un videojoc juvenil amb una sèrie de paràmetres com, entre d'altres, que fomentin la geografia, la llengua i la cultura catalana.

Primera edició dels Premis Ludi

En aquesta aposta hi ha programada l'organització de la primera edició del Premis Ludi, que comptarà amb la col·laboració de la incubadora de videojocs Game BCN. La responsable d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital ha explicat que enguany entre un dels guardons als prototips de jocs arcade que rebin serà la creació del videojoc. Haurà de tenir uns requisits establerts i "un segell de qualitat" marcats per la CCMA, que en serà coproductora.

La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha afirmat que tot plegat forma part d'un pla de transformació per accedir a noves plataformes (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i Steam, entre d'altres). En aquest sentit, ha apuntat que Catalunya és un sector clau, però ha recalcat que també es busca donar difusió al videojoc i una empenta a la creativitat.