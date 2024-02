L'edifici de València es promocionava amb "façanes revestides d'un innovador material d'alumini"

La promotora dels dos edificis incendiats al barri de Campanar de València que ha deixat fins al moment quatre persones mortes, destacava en el seu vídeo promocional que tenia "façanes revestides d'un innovador material d'alumini".

En el vídeo de la promotora s'explicava que es tractava de dos edificis "avantguardistes i singulars units per un espectacular ascensor panoràmic", amb la "màxima qualitat" en els materials de construcció, amb modernes instal·lacions i "rigorosos controls de qualitat durant tot el procés d'edificació".

L'arquitecte i diputat socialista a les Corts valencianes David Calvo ha assenyalat en el seu compte de X que en aquest vídeo de fa 17 anys de la promotora "es van oblidar de dir que cada panell només tenia 0,5 mil·límetres d'alumini, enfront de 5 mil·límetres de polietilè massís".

La vicepresidenta del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València (Cogitival) i especialista que va peritar l'edifici, Esther Puchades, va atribuir la voracitat d'incendi al revestiment de poliuretà que es va projectar a la façana.

En declaracions a la televisió pública valenciana À Punt, Puchades va explicar aquest dijous que sota les peces d'alumini col·locades en la façana de l'edifici hi ha poliuretà, un producte "totalment inflamable, que és el que ha provocat l'expansió de les flames en menys de mitja hora".

"[Quan es va construir l'edifici sinistrat] no estava tan estesa la mala fama del poliuretà. Avui no s'utilitza, almenys no d'aquesta forma", va manifestar aquesta especialista en al·lusió a un material que ha provocat grans incendis en edificis en els últims anys, com el de la torre Grenfell de Londres en 2017.

Preguntada per si sap si hi ha altres edificis a la ciutat construïts amb elements similars, va apuntar que ho desconeix però que és possible, i va assenyalar la conveniència de revisar aquest tema "per la seguretat de les persones".

En el zenit del boom immobiliari

L'edifici va ser aixecat el 2008 com a part d'una promoció de luxe amb la pretensió de vendre els habitatges a 6.000 euros el metre quadrat. Era el zenit del boom immobiliari i s'havia aixecat un barri sencer de complexos amb piscina i creat la marca Nou Campanar, segons ha publicat el diari Las Provincias.

"Quan vam veure els preus de Fbex tots pensàvem que estaven bojos, que el boom no donaria per a tant", comentava un comercial d'una promotora nacional amb pes al País Valencià a Las Provincias el 2009.

Al final, aquesta promoció, finançada per Banesto, va acabar sent lliurada al banc a canvi del deute contret davant la impossibilitat de vendre aquests pisos, recull el rotatiu valencià.



El barri es va fer conegut per la seva falla Nou Campanar, ja desapareguda però que durant diversos anys seguits es va alçar amb el primer premi de la Secció Especial, després d'inversions milionàries en els seus monuments per part del seu fundador, el constructor Juan Armiñana, recull Efe.

Situat en el límit de València amb Mislata, compta amb diversos centres comercials, com Nuevo Centro o Hipercor; està prop de diversos hospitals, com l'Arnau de Vilanova o el Nou d'Octubre, i disposa de diverses zones verdes, com l'inici del jardí del Túria -l'enorme llit verd sobre l'antic llit del riu, desviat des d'abans de l'entrada a la ciutat per a evitar inundacions- o el Parc de Capçalera.