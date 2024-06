L'elèctrica pública de la Generalitat destina 10 milions a la primera compra de parcs solars

L'Energètica, l'elèctrica pública de la Generalitat, destinarà 10 milions d'euros a la seva primera adquisició de projectes renovables. La companyia convocarà el pròxim 1 de juliol el primer procés de compra mitjançant un procediment de crida pública, que aquest cop anirà dirigit a parcs solars de fins a 5 megawatts de potència. Els interessats es poden presentar fins al 31 de juliol.



L'objectiu de l'operació és invertir en projectes privats per "accelerar" la transició energètica. A més, també es pretén "dinamitzar" el sector incentivant el desenvolupament de nous parcs, ja que la convocatòria s'orienta a aquells que ja tenen els permisos, però que encara no estan connectats a la xarxa.



El director de L'Energètica, Daniel Pérez, ha precisat que es combinarà el criteri de rendibilitat econòmica amb altres de caràcter social, ambiental i territorial. "L'objectiu no és gastar sí o sí els 10 milions, sinó comprar projectes econòmicament interessants", ha dit sobre la selecció d'en quines iniciatives s'inverteix. "Si no surten els números, no invertirem. Si no gastem els 10 milions, no passa res", ha agregat.



Un altre dels elements que es tindrà en compte és l'acceptació del municipi on n'estigui prevista l'execució, és a dir, cal que els projectes tinguin l'aprovació d'un ajuntament. L'adquisició podrà ser de la totalitat del projecte o tan sols d'una part, en funció de la voluntat de cada promotor.

Nous projectes

L'Energètica ha avançat que no realitzarà inversions en parcs de tercers per valor de menys de 100.000 euros per projecte i n'haurà de poder adquirir almenys un 5% de les participacions socials. Els projectes que ja estan fets no els interessen perquè no s'estaria afegint nova potència renovable: "Volem projectes que potser no s'anaven a fer o que tenien alguna dificultat per un tema econòmic i que podem fer viables".

Una treballadora a les oficines de L'Energètica. — Maria Asmarat / ACN

El directiu de L'Energètica ha precisat que amb aquesta inversió podran guanyar entre 12 i 14 megawatts de potència. Volen poder adquirir-los abans de finals d'any i repetir operacions d'aquest estil en els pròxims exercicis. La Generalitat vol ser neutra en emissions de gasos contaminants el 2040: hi ha un 20% d'aquesta energia que es pot aconseguir a través de la instal·lació de plaques en les teulades dels edificis públics, però que el 80% s'ha de fer amb projectes sobre terreny.