L'energètica pública ja pot subministrar electricitat a la Generalitat

L'empresa pública d'energia ha obtingut la llicència de comercialitzadora per part del Ministeri de Transició Ecològica i ja pot subministrar electricitat a la Generalitat, un any després de constituir-se. El primer client de l'Energètica és l'Agencia de Residus de Catalunya, a la nova seu al passeig de la Zona Franca de Barcelona. En els pròxims mesos s'aniran ampliant els organismes que reben electricitat de la companyia pública, a mesura que s'acabin els contractes en vigor.

En concret, la companyia abastirà els 50 megawatts/hora d'aquesta agència amb l'energia que es genera als parcs eòlics de Pebesa i Trucafort, on ha assumit les participacions que eren propietat de la Generalitat. Però el canvi no suposarà d'inici un estalvi substancial: "L'estalvi de preu gran es notarà a mesura que anem fent les instal·lacions d'autoconsum, ara la comercialització com a tal és comprar energia al mercat", ha dit el director general, Daniel Pérez.

L'empresa només subministrarà inicialment a la Generalitat i al sector públic, però també preveu aprofitar l'energia de les instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics per abastir llars en situació de pobresa energètica. El percentatge "variarà molt perquè hi haurà zones amb molts clients vulnerables i altres on no n'hi haurà a dos quilòmetres la rodona", que és el límit que fixa la normativa estatal, ha dit Pérez.

La instal·lació de plaques solars a les teulades d'edificis públics, que és el que impulsarà l'autoconsum, tenen un pressupost de 60 milions d'euros per aquest any i el vinent. A finals del 2024 es preveu que hi hagi entre 60 i 80 megawatts d'autoconsum.

Els reptes de futur

El director general ha fixat l'objectiu de l'Energètica que a inicis del 2024 l'empresa tingui prop d'un miler de punts de subministrament, i superar els 3.000 a principis de l'any següent. El consum de la Generalitat i del sector públic associat és d'1,2 terawatts. D'altra banda, l'empresa també ha activat el web amb una bústia per captar nous projectes de generació.

El projecte vol assumir els 3.000 punts de subministrament de la Comissió Central, que subministra a instituts i petites institucions a partir del gener del 2025. A banda, els grans ens de la Generalitat com ara Ferrocarrils, ATLL o TV3 "liciten pel seu compte" el servei d'energia elèctrica, i a mesura que vagin vencent els contractes aniran passant" a l'empresa pública, ha detallat Pérez.

L'Energètica pública

Participada al 100% per la Generalitat de Catalunya, l'Energètica va començar a caminar el 6 de març i aquest setembre s'ha incorporat la major part de la plantilla de 30 treballadors prevista en els pressupostos, on li otorgen 25 milions d'euros. En les darreres setmanes, l'Energètica ha iniciat el procés per concentrar els actius energètics de la Generalitat.