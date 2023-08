El ritme pausat en la venda de cotxes elèctrics frena la recuperació total del sector a Catalunya

El juliol, el mes tradicionalment de referència per a les vendes de cotxes, ha estat el de la recuperació després de les successives crisis dels darrers anys, entre les quals destaquen la Covid-19, la manca de subministraments com els microxips i els retards en el transport. Així, les matriculacions a Catalunya van tancar el mes passat amb un increment del 12%, el que suposa gairebé un 20% en l'acumulat de l'any 2023.

Les dades d'Anfac, la patronal dels fabricants, denoten que enguany està sent el millor exercici des de la pandèmia, ja que els compradors no han de patir temps d'espera tan llargs des que demanen el vehicle fins que el concessionari el rep i el comercialitza. Tot i aquest bon moment, exemplificat en l'increment del 35% de les matriculacions de cotxes electrificats, que engloben els elèctrics i híbrids, el sector es mostra prudent. De moment, els números estan un 30% per sota dels del 2019 i la gran esperança per a la mobilitat, el desplegament del vehicle elèctric, no acaba d'accelerar per les dificultats d'accessibilitat econòmica i els pocs punts de recàrrega instal·lats.

Els vehicles electrificats creixen a un ritme més lent que en d'altres zones europees

Segons Anfac, a Catalunya s'han venut al juliol 10.121 vehicles, un 12,3% més en relació amb l'any passat. La tendència positiva es manté en l'acumulat del 2023, amb 70.024 unitats venudes, un creixement del 18,4%. En aquest increment de les vendes durant el juliol, en destaca la pujada del 35% en les de vehicles electrificats, amb 1.330 turismes. Amb les bones xifres del juliol, el mercat acumula set mesos consecutius a l'alça.

Des d'Anfac i Faconauto, patronal dels concessionaris, insisteixen que encara s'està un 30% per sota dels registres prepandèmics, alhora que remarquen que l'essencial és que s'ha revertit la tendència de debilitat anterior. En relació amb les previsions pel segon semestre de l'any, les patronals auguren més vendes de vehicles, afavorides "per una millora del context econòmic i de consum". La taca en aquesta bona evolució es manifesta en els electrificats, que si bé continuen creixent, ho fan un ritme més lent que a la resta de zones europees.

Incertesa amb el vehicle elèctric

Actualment, el ciutadà que vulgui adquirir un vehicle híbrid endollable o un elèctric pur compta amb les ajudes del pla Moves i un 15% en la deducció per la compra d'un elèctric en l'IRPF. Tot i això, des del sector es planteja al nou govern de l'Estat que aposti per canvis profunds als plans de demanda, la fiscalitat i la gestió de la recàrrega. Respecte al temps d'espera per rebre un cotxe, el sector espera que la situació de les entregues millori i es normalitzi.

Un altre dels frens que sobrevola el sector és la lentitud en la concessió de les ajudes del pla Moves III, destinats a incentivar la compra de vehicles elèctrics. Alguna vegada, han passat gairebé dos anys entre el moment de l'entrega de la sol·licitud i l'atorgament de l'ajut. Així ho denuncia Fecavem, la patronal catalana de la distribució de l'automoció.

El sector reclama que els ajuts a la compra s'atorguin de forma més dinàmica

En aquest sentit, recorda que el comprador, que avança l'import de l'ajut d'un màxim de 5.000 euros, es troba que la seva aposta pel procés d'electrificació de la mobilitat es veu frenada per qüestions administratives. Per aquest motiu, una de les reivindicacions de venedors, concessionaris i distribuïdors és que els ajuts s'atorguin de forma més dinàmica, amb reduccions directes als tipus de l'IVA i l'IRPF o a l'Impost de Societats en el cas de les empreses. D'aquesta forma, consideren que s'evitarien aquests retards burocràtics.

"A Catalunya, l'evolució del vehicle elèctric va lenta per les incerteses que no s'han resolt". Així ho explica el president de Fecavem, Jaume Roura. En aquest aspecte, Roura comenta que els cotxes amb motor de combustió compten amb la fortalesa de l'experiència, el que fa que aquests continuïn sent la primera preferència dels consumidors. "La nova generació de fabricants de motor de combustió han solucionat el problema de la contaminació, ja que els seus models compleixen amb les normatives ambientals comunitàries".

Lluny del producte generalista

El president de Fecavem preveu que la convivència entre el vehicle elèctric i el de combustió serà molt més llarga del que es creu: "L'objectiu és la substitució l'any 2050, però de moment, el camí està ple d'incerteses i és de llarg recorregut". De fet, Roura creu que el poder adquisitiu del ciutadà allunya la identificació de la compra d'un cotxe elèctric amb un producte generalista. "L'accessibilitat econòmica, que mai es posa en qüestió amb un vehicle de combustió, i el dèficit d'infraestructures, amb l'escassetat dels punts de recàrrega, en dificulten el desplegament de la mobilitat elèctrica".

Com a reptes pendents, la Fecavem assenyala la importància d'equilibrar els serveis que ofereixen els dos models, a més dels hàndicaps econòmics i de recàrrega. A part, la patronal insta a recuperar el concepte del Pla Renove, que impulsava la substitució dels turismes antics per altres menys contaminats. Roura afegeix que "a hores d'ara no hi ha cap línia d'ajuda específica per renovar els motors de combustió, sinó que totes estan vinculades a la compra d'un vehicle elèctric".

El sector creu que, fruit d'aquestes polítiques, l'antiguitat del parc automobilístic a Catalunya ha crescut dels 10 als gairebé 14 anys de mitjana en poc temps. La dada l'argumenten com una mostra que els ciutadans, o bé per la manca d'incentius o per la poca infraestructura instal·lada, no acaben de confiar en la mobilitat a través del cotxe elèctric.



Així, precisen que sense la renovació del parc de vehicles no es produirà un increment de les vendes dels cotxes de baixes i zero emissions. Paral·lelament, adverteixen que s'ha de tenir en compte el canvi d'hàbits de consum dels joves. Cada cop comparteixen més cotxes o els adquireixen en règim de lloguer.