L'emergència per sequera a les conques internes no s'aixecarà fins que els pantans no arribin al 28%

Els pantans s'han anat recuperant després de les pluges i nevades del març. Els embassaments de les conques internes segueixen pujant gràcies al desgel i a les precipitacions de Setmana Santa. De fet, per primer cop aquest any, les reserves d'aigua es troben al 17,09%. El sistema Ter – Llobregat, que inclou 202 municipis de les demarcacions de Barcelona i Girona en què resideixen més de sis milions de persones, ha passat d'emmagatzemar tot just 90 hm3 el 9 de març a 101 dijous passat.

Malgrat aquesta tendència, el Govern descarta aixecar l'emergència per sequera que viuen bona part de les zones més poblades de Catalunya. L'escala més greu del Pla de Sequera es decreta quan els nivells dels embassaments baixen del 16%. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha avisat que per aixecar les restriccions caldria que els pantans de les conques internes arribessin al 27 o 28%.

Al seu parer, "no tindria sentit" aixecar l'emergència amb els embassaments al 17% per tornar a decretar-la al cap d'un mes i mig. Cal que plogui, ha afegit en una entrevista a Catalunya Ràdio, com els mesos de maig i juny de l'any passat. Per contra, Mascort confia que no s'entrarà en la fase 2 d'emergència a l'estiu si plou una mica. "Segur que aquest estiu pràcticament no entrarem en emergència 2 si plou una miqueta", ha dit.

Mascort ha descartat que cap territori es quedi sense aigua, en preguntar-li per la situació de l'Alt Empordà, que ja està en fase 2 d'emergència. Ha constatat, però, que caldrà fer tot el que es pugui per allargar la que hi ha, i ha celebrat que està fent la ciutadania i tots els sectors en general.

Sobre la situació de les platges després del temporal

Sobre la situació de les platges després de l'últim temporal, que ha provocat la pràctica desaparició de moltes platges de la costa catalana, Mascort ha remarcat que una cosa és la situació puntual d'aquest estiu on caldrà aportar sorra, i l'altra és la "solució estructural a mig i llarg termini" que cal adoptar, perquè temporals com aquests cada cop seran més freqüents.