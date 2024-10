L'equip sènior femení de rubgi del GEiEG de Girona abandona en bloc el club per casos d'assetjament sexual

L'equip sènior femení de rugbi del GEiEG de Girona ha abandonat en bloc el club per casos d'assetjament sexual. En un comunicat, les jugadores critiquen que s'hagi contractat com a coordinador un jugador "contra el qual s'han interposat denúncies per diverses presumptes actuacions de connotació sexual no consentides" contra membres de l'equip.

Asseguren que aquest no és el primer cop que se l'ha volgut contractar, però que a diferència d'ara fa tres anys -quan van aturar-ho- el club ho ha tirat endavant. Lamenten que el GEiEG no s'hagi volgut "posicionar" perquè això "només contribueix a legitimar aquest tipus de conductes". Per la seva banda, el GEiEG nega que el jugador tingui el càrrec de coordinador i està reunit per avaluar la situació.

A l'escrit que han penjat a xarxes, les jugadores asseguren que han decidit desvincular-se "completament" del GEiEG després que el club hagi contractat aquest jugador -de l'equip sènior masculí- com a coordinador de la Secció de Rubgi. Asseguren que contra ell "s'han interposat denúncies judicials per diverses presumptes actuacions de connotació sexual no consentides contra noies que han format i actualment formen part de l'equip sènior femení".

Tot i que s'han mantingut "diverses reunions" per intentar arribar "a un consens entre l'equip i el club", les jugadores de rugbi denuncien que el GEiEG no s'hagi volgut "posicionar" en l'afer. "Tot i això, no prendre partit en una situació com aquesta, de fet ja implica posicionar-se", recull el comunicat. "Volem expressar que aquesta actitud només contribueix a invisibilitzar el problema, protegir l'acusat i legitimar aquest tipus de conductes", expressen les jugadores.

"Jutjades i qüestionades"

Les jugadores diuen que "durant aquest llarg procés" s'han sentit "jutjades i qüestionades", i que "els valors que ens ha demostrat el GEiEG no representen, en cap cas, els del rugbi". "El rugbi és un esport d'equip i de respecte, on el compromís, l'honestedat i la confiança en les companyes són essencials; lamentablement, aquests valors han sigut ignorats", recull el comunicat que han fet públic.

Per això, les integrants de l'equip sènior femení diuen que després "de tants anys de dedicació i il·lusió" no poden evitar sentir "una profunda tristesa i decepció". I que, arran d'això, i també pel "vincle" que han construït com a equip, totes elles han pres la decisió "unànime" de deixar el club i "començar de nou sota un nou escut". Ara, juguen amb els colors del Banyoles Rugbi Club.