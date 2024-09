Presó sense fiança per a l'entrenador de Lleida acusat d'assetjament sexual a menors

La jutgessa de guàrdia de Lleida va decidir enviar a presó sense fiança aquest dissabte l'entrenador de 22 anys acusat d'assetjament sexual a dos menors. El jove és entrenador del club Futbol i Formació (FIF) de Lleida i se l'acusa de coaccions, comunicació amb menors per fins sexuals, tinença de material pornogràfic i delicte contra la intimitat.



L'advocat que el defensa, Joan Argilés, ha explicat que el jove nega els fets i que presentaran un recurs. Tanmateix, la jutgessa ha decidit tancar-lo perquè té antecedents similars ―el van detenir el 2022―, segons han avançat el diari Segre i La Mañana. El club va publicar un comunicat on asseguraven que no els constava cap cas i que l'entrenador tenia el certificat negatiu de delictes sexuals necessari per poder exercir la seva feina amb data de l'agost passat.



D'acord amb la jutgessa, l'acusat té "clarament un fort instint sexual" i, malgrat tenir altres prèvies obertes, hauria demostrat no tenir control buscant més víctimes i escollint les més "vulnerables" fent servir el seu rol de poder. Si no hi ha conseqüències judicials, ha expressat, la sensació d'impunitat "li permetrà reincidir més fàcilment".

Acusat per coaccionar menors amb finalitats sexuals

Una de les pressumptes víctimes que ha denunciat ha al·legat que l'entrenador el va coaccionar dient que no jugaria un partit si no li enviava abans una foto sense samarreta. El menor no va cedir i l'entrenador només el va deixar sortir al camp 10 minuts.

També se l'ha acusat d'espiar a les dutxes mentre eren allotjats fora de Lleida en una casa i d'haver ofert diners a canvi de fotografies.