L'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ingressa a presó pel 'cas Mercuri'

L'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ha ingressat aquest dimecres a la tarda a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), per complir la pena de tres anys de presó imposada per una de les causes del 'cas Mercuri' de corrupció municipal. La condemna de l'Audiència de Barcelona per tràfic d'influències era per haver retirat multes de trànsit a familiars. Bustos ja havia estat condemnat anteriorment per un altre cas de corrupció en el marc de la mateixa investigació, però no va haver d'ingressar a persó.