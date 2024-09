L'exercici físic intens redueix els nivells de la pitjor part del colesterol dolent, segons un estudi de centres catalans

Un estudi de diversos centres catalans ha revelat que practicar activitat física intensa permet reduir els nivells d'oxidació del colesterol LDL present a la sang, la forma més perjudicial de l'anomenat colesterol dolent. En concret, la pràctica d'uns 30 minuts al dia d'exercici té com a efecte una reducció d'entre un 8 i un 10% d'aquest colesterol LDL oxidat. Tot i això, el treball apunta que l'efecte es produeix només en homes.

L'estudi l'han portat a terme un equip d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, del CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN) i del CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV), amb dades de l'estudi REGICOR (Registre Gironí del Cor).

El coordinador del grup d'Epidemiologia i genètica cardiovascular de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i de la UVic-UCC, el doctor Roberto Elousa, apunta que, a iguals nivells de LDL, una persona que fa activitat física "té menys risc cardiovascular provocat pel colesterol dolent". L'estudi apunta que pot ser un dels mecanismes que explica l'efecte positiu de portar a terme exercici físic en la prevenció de les malalties cardiovasculars.

El treball ha fet seguiment de 3.070 persones de l'estudi REGICOR, a qui es van mesurar els nivells d’oxidació del colesterol LDL. Aquest procés és el que facilita que les partícules de colesterol es puguin dipositar a les artèries i fa créixer les plaques que provoquen l'arterioesclerosi. En aquesta població també es va mesurar el seu nivell d'activitat física a través d'un qüestionari.

Així, es va poder establir una relació estreta entre portar a terme activitat física de forma intensa (com ara córrer, practicar marxa nòrdica o natació) i la reducció de l'oxidació del colesterol. Per contra, l'exercici físic d’intensitat baixa o moderada, no té el mateix efecte positiu.

Efecte només en homes

Una de les conclusions és que aquest efecte positiu només es produeix en homes. Els investigadors consideren que el fet que les dones no se'n beneficiïn pot tenir origen en les diferències hormonals entre tots dos, amb l'estrogen com a protector contra l'oxidació dels lípids. Tot i això, no descarten altres motius. D'altra banda, proposen diversos mecanismes com a factors que provoquen la reducció de l'oxidació del colesterol dolent, com una disminució de la presència de partícules de colesterol LDL en sang.