L'extrema dreta de Le Pen guanya la primera volta de les legislatives amb el 33,2% dels vots i l'esquerra obté el 28%

La formació d'extrema dreta Reagrupament Nacional (RN) ha guanyat la primera volta de les eleccions legislatives a França amb el 33,2% dels vots. El partit liderat per Marine Le Pen ha obtingut 12 milions de paperetes, xifra que els situa com a primera força de cara a la segona volta, que se celebrarà el 7 de juliol.

La segona força més votada ha estat el Nou Front Popular (NFP), l'aliança dels partits d'esquerres, amb el 28% dels vots. El bloc liderat pel president de la república, Emmanuel Macron, ha caigut fins a la tercera posició, amb el 21% dels sufragis. La participació en els comicis francesos s'ha situat en el 66%, de les més elevades de les darreres dècades i molt per sobre del 47,5% registrat el 2022.

El triomf de la ultradreta ha provocat el president Emmanuel Macron i nombrosos líders de l'esquerra i del centre van fer crides a la unitat per evitar que el partit de Le Pen aconsegueixi la majoria absoluta a la segona volta, un escenari que no és gens descartable.

La immensa majoria dels escons es decidiran en la segona volta del proper diumenge, ja que pocs candidats han aconseguit la majoria absoluta en aquesta primera tanda. la immensa majoria es decidirà a la segona volta del proper diumenge 7 de juliol.

El líder de la França Insubmisa -un dels partits del Nou Front Popular- Jean-Luc Mélenchon va anunciar diumenge a la nit que els candidats d'esquerra que hagin quedat tercers es retiraran. Aquestes possibles retirades estratègiques de certs candidats per evitar la victòria dels altres poden ser decisives en algunes circumscripcions.

"En totes les circumstàncies la nostra consigna és clara: ni un vot de més per a l'RN, ni un escó de més per a l'RN", va afirmar Mélenchon, que va anunciar que la seva formació retirarà candidats a la segona volta si això ajuda que no surti elegit un candidat de la ultradreta.

Macron crida a la unitat contra la ultradreta

La victòria de la ultradreta va generar una immediata crida de Macron en un comunicat per formar ràpidament "una àmplia unió clarament democràtica i republicana per a la segona volta", per frenar la ultradreta. Les paraules de Macron es van interpretar com una consigna perquè els candidats que s'hagin classificat en tercera posició a les diferents circumscripcions es retirin i demanin el vot per evitar el triomf dels de la ultradreta.

El primer ministre, Gabriel Attal, va reiterar el missatge de Macron que ara del que es tracta és d'"impedir que el RN tingui una majoria absoluta" amb "el seu projecte funest". "La lliçó d'aquesta nit és que l'extrema dreta és a les portes del poder", va dir en una declaració des de la seu el Govern, abans de subratllar: "Si volem estar a l'alçada del destí francès, cal evitar que passi el que és pitjor".

En la mateixa línia, l'expresident socialista François Hollande, cap de l'Estat entre el 2012 i el 2017, va reclamar "una unió "com més àmplia millor" perquè tots els electors, "més enllà de l'esquerra", defensin així els valors de la República Francesa. Le Pen, en canvi, va demanar una majoria absoluta per a la seva formació.