L'Hospital Clínic pateix un ciberatac que afecta els serveis d'urgències, farmàcia i laboratori

L'Hospital Clínic ha patit aquest diumenge un ciberatac tipus Ransomware, segons ha informat el Departament de la Presidència en un comunicat. L'incident s'ha notificat quan passaven pocs minuts d'un quart de 12 del migdia. Els serveis afectats són els de laboratori, farmàcia i urgències.

Segons han explicat a l'ACN fonts del centre, els serveis d'urgències continuen atenent els pacients que ja estaven ingressats, que no han estat traslladats a altres centres, però el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) sí que deriva nous pacients a altres hospitals de la ciutat, així com també els codis per ictus o infart. El centre sí que accepta pacients que arriben pel seu propi peu a les seves urgències.

El Clínic ha notificat el ciberatac a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i cap a dos quarts de dotze s'ha iniciat el desplegament del pla d'actuació per dona resposta a l'incident. Segons ha informat el Govern en un comunicat, el centre s'ha coordinat amb el Departament de Salut i amb els altres hospitals de la ciutat perquè atenguin urgències, transport sanitari i els codis ictus i infart.

El novembre del 2021 ja va haver-hi un atac d'aquest tipus a la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre que el passat octubre n'hi va haver un altre que va afectar els hospitals Moisès Broggi de Sant Joan Despí, el Dos de Maig de Barcelona i el General de l'Hospitalet, així com el CAP Sagrada Família de Barcelona, els CAP Collblanc i Torrassa, dues residències i l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet, i dos centres d'atenció especialitzada de Sant Feliu de Llobregat.