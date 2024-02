L'Hospital de Viladecans farà operacions de pròtesi de genoll sense ingrés, un projecte pioner a Catalunya

L'Hospital de Viladecans posa en marxa un projecte de cirurgia de pròtesi de genoll pioner a Catalunya. És el primer hospital català i el segon en tot l'Estat en fer aquesta intervenció total o parcial en cirurgia major ambulatòria (CMA). Es tracta d'un procediment que possibilita que el pacient marxi el mateix dia a casa sense necessitat d'ingrés hospitalari.

"Rebre l'alta el mateix dia de la intervenció, sempre que el pacient pugui ser tractat adequadament fora del centre, disminueix el risc d'infecció hospitalària i millora l'experiència del convalescent", apunta el doctor Juan Ramón Amillo, facultatiu de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Actualment, al centre es fan 215 operacions de pròtesi de genoll anuals i l'estada hospitalària dels pacients és de poc més de tres dies de mitjana.

El circuit per sotmetre's a aquesta cirurgia s'inicia quan el Servei de Traumatologia detecta un possible pacient, que es deriva a consulta d'infermeria per confirmar que segueix els requisits. El candidat ha de complir uns criteris sociofamiliars, com que pugui rebre un acompanyament adient a casa després de l'operació. I també criteris patològics: no presentar una patologia crònica descompensada, diabetis o obesitat, entre altres.

Posteriorment, se li programa una visita amb els equips d'anestèsia i fisioteràpia, s'explica el procediment i es fixa la data de la intervenció, sense llista d'espera. Efectuada l'operació, el personal de fisioteràpia explica els exercicis que el pacient haurà de fer al domicili i ensenya com utilitzar un aparell antiàlgic de gel i pressió. Ja a casa, es controla amb la unitat d'hospitalització a domicili i el seguiment presencial d'un fisioterapeuta. Una setmana més tard, es visita a consultes externes.

L'especialista Amillo s'ha interessat en la implantació d'aquest tipus d'operacions, que ja es realitzen en alguns països, com França. "Des de l'estiu del 2023, a l'equip de Traumatologia treballem per minimitzar el dolor postoperatori i ja hem establert el protocol de medicació i els bloquejos pel control del dolor", reivindica el doctor.

Un hospital pioner de la CMA

L'any 1990, l'Hospital de Viladecans ja va ser precursor en implementar a l'Estat espanyol la cirurgia major ambulatòria, un model de gestió sanitària que cobreix avui en dia el 70% de les intervencions que es fan al centre. A més, des del 2010 es practica el fast-track quirúrgic en les cirurgies colorectals i traumatòlogues, una tècnica que permet accelerar la recuperació del pacient i reduir la seva estada hospitalària.