L'humorista Jair Domínguez haurà d'anar a judici per una querella de Vox per un suposat delicte d'odi

L'humorista i guionista Jair Domínguez haurà d'anar a judici per una querella de l'extrema dreta de Vox, que li demana dos anys de presó per un suposat delicte d'incitació a l'odi per dir a l'espai d'humor del programa El matí de Catalunya Ràdio que al feixisme se'l combat "a cops de puny". Concretament, va dir: "El feixisme, els nazis, es combaten amb un cop de puny a la boca".

La declaració va tenir lloc el 15 de febrer del 2021 i el cas havia estat arxivat però l'Audiència de Barcelona va ordenar la seva reobertura el juny del 2023 perquè considera que encara s'han de practicar diligències. La defensa reitera que no veu delicte, també es van pronunciar en aquest sentit la Fiscalia i Mossos d'Esquadra.

La defensa, encapçalada per l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, argumenta en el seu escrit els fets "no són constitutius de delicte" perquè "no es compleixen cap de les exigències" perquè així sigui. A més, cita l'atestat dels Mossos d'Esquadra, que valora que el programa no és de referència per a entorns violents antagònics ideològicament a Vox, que poguessin reaccionar a les expressions fetes per Domínguez i que no va tenir repercussió que pogués entendre's perjudicial o provocadora. A més, la policia fa constar que no es va detectar un increment de denúncies per accions violentes contra la formació en els dies posteriors.

Alonso-Cuevillas reitera que els fets denunciats per Vox no són constitutius de delicte i demana l'absolució de Domínguez.



"Vox té poc sentit de l'humor. M'espero l'absolució, els fets són irrellevants." El posicionament de Jaume Alonso-Cuevillas [@JACS_JaumeACS], l'advocat de Jair Domínguez [@sempresaludava], sobre la petició del partit d'extrema dreta #MatíCatRàdiohttps://t.co/ZFwq25NxwN pic.twitter.com/30V1dGVRRL — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) October 4, 2024

Vox afirma en l'escrit que Domínguez, sent coneixedor de la "violència" de la que era objecte el partit en aquell moment, va fer la crida a combatre'ls amb un cop de puny i va denominar els seus votants com a membres "de la Catalunya poligonera neonazi". Per a la formació d'extrema dreta, aquestes declaracions formen part del "discurs de l'odi", amb unes paraules que tenen unes connotacions "intolerables, hostils i discriminatòries". Afegeixen que la voluntat del periodista era "augmentar el clima de violència i hostilitat" contra ells.

La denúncia de Vox es dirigeix també a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per no prendre mesures per supervisar o vigilar que Domínguez pogués fer unes declaracions d'aquest tipus i també per no adoptar posteriorment cap mesura per evitar la seva propagació i redifusió. En aquest sentit, demana una multa de 219.000 euros per a la corporació.