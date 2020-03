L’impacte econòmic de l’aturada pel coronavirus se situarà a Catalunya entre els 4.180 i els 10.450 milions

Tot i les incerteses sobre quant de temps s’allargarà l’actual situació de confinament i l’enorme aturada social i econòmica, comencen a aparèixer els primers estudis sobre l’impacte que la crisi del coronavirus podria tenir a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, la xifra oscil·laria entre un mínim de 4.180 milions -el que equival a l’1,7% del PIB català- si l’aturada s’allarga dues setmanes, fins als 10.450 milions -4,2% del PIB- si arriba al mes. L’organització empresarial ha presentat aquest dimecres un estudi en què fa justament una estimació d’aquest impacte en funció de diferents supòsits d’intensitat i durada de l’aturada de l’activitat.



L’entitat que presideix Joan Canadell planteja que l’impacte mínim s’aproparà als 4.200 milions si l’aturada és de quinze dies i el Valor Afegit Brut (VAB) del territori cau un 40%. Si el VAB s’estimba el 50%, l’impacte arribaria als 5.225 milions. Si el confinament actual s’allarga un mes, el cost s’elevaria a un mínim de 8.360 milions (amb caiguda del VAB del 40%) i a un possible de 10.450 si el VAB cau deu punts més. Ara bé, l’informe avisa que a aquest impacte negatiu caldria sumar-hi el dels mesos posteriors de recuperació "progressiva" de l'activitat normal.

Per sectors, s'estima que el primari no pateixi afectacions significatives, mentre que la construcció, els serveis i la indústria tindran un impacte negatiu d'un 50%, 45% i 33%, respectivament. En els serveis, les activitats més afectades són les recreatives i artístiques, on en molts casos no és factible el teletreball i hi ha un elevat percentatge d'autònoms. Aquest sector, juntament amb el de les activitats immobiliàries, el transport marítim i aeri, els serveis d'allotjament i el comerç al detall, mantenen només un 25% de l'activitat.



El sector de transport terrestre també s'ha vist afectat, tant per la reducció del servei de transport públic com per l'aturada del transport públic escolar o del sector turístic. En aquest cas, les activitats estan afectades en un 50%. Altres activitats, com les financeres i d'assegurances o les professionals, científiques, administratives o del sector d'informació i comunicacions s'estima que mantenen el 75% de l'activitat.



El comerç d'alimentació, les benzineres, les farmàcies, premsa i serveis d'internet i transport de mercaderies no s'han vist afectades, com tampoc ho ha fet l'administració pública i educació. La sanitat i els serveis socials no només han mantingut l'activitat al 100%, sinó que han augmentat les contractacions.

En el cas de la indústria, el sector més afectat seria el d'indústria de material de transport, tèxtil, fusta i suro, arts gràfiques, material elèctric i productes informàtics. El menys afectat és el de la indústria del plàstic i cautxú i la indústria metal·lúrgica. Els sectors gens afectats són els que fan referència a les activitats extractives, la indústria alimentària, la química i farmacèutica o l'electricitat, gas, aigua i sanejament.



D'acord amb els percentatges de caiguda del VAB corresponent a cada sector, el descens agregat del PIB català al març serà previsiblement del 43%.

Quasi 30.000 treballadors afectats per ERTO

El nombre d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) presentats per empreses catalanes com a conseqüència del coronavirus s'ha continuat enfilant en les darreres hores i ha pujat en 154, fins arribar als 360, amb 27.651 treballadors afectats, 3.314 més que ahir, segons dades del Departament de Treball actualitzades aquest dimecres.