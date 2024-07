L'independentisme celebra el retorn de Rovira i els exiliats pel Tsunami

El retorn de l'exili a Suïssa de Marta Rovira, secretària general d'ERC, el diputat republicà Ruben Wagensberg, el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, l'activista i empresari Josep Campmajó i el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra, després que el jutge Garcia-Castellón hagi decidit arxivar la causa per terrorisme del Tsunami Democràtic ha estat un motiu d'alegria i eufòria per l'independentisme. Feia temps que no era tan visible la unitat en el món independentista. L'acte de rebuda a Cantallops ha comptat amb la presència de membres de tot el moviment: Junts, ERC, CUP, Òmnim i ANC.

Tot l'espectre independentista ha celebrat el retorn dels exiliats. "Avui és un dia de celebració perquè es restaura la justícia a una sèrie de persones parcialment, però s'ha de restaurar totalment amb l'aplicació de la llei d'amnistia", ha remarcat el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, durant una atenció a mitjans des del Port de Barcelona. El cap de l'Executiu ha explicat que té previst fer una rebuda institucional als exiliats al Palau de la Generalitat la setmana que ve.

Aragonès ha celebrat que cinc dels exiliats hagin pogut tornar aquest mateix matí a Catalunya però ha lamentat que no totes les persones a l'exili poden ser a casa, encara, com és el cas de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Precisament per això ha dit que és "imprescindible culminar la fi de la repressió". El president de la Generalitat en funcions ha afirmat que és "un dia de moltíssima alegria" perquè "el país sencer veu com es recupera una part de justícia que li va ser arrabassada".

Al seu torn, el president i líder de Junts, Carles Puigdemont, també ha celebrat el retorn dels exiliats a Suïssa pel cas contra Tsunami Democràtic. "Amb el retorn dels exiliats perseguits per la gran farsa judicial que ha estat el cas Tsunami s'acaba una injustícia, i és una gran alegria en termes personals i familiars. Però encara som lluny de tenir les condicions que ens permetin fer política amb la normalitat a què tenim dret no només personalment, sinó sobretot com a poble", ha afirmat a través de la xarxa X.

Puigdemont espera que d'alguna manera els exiliats puguin recuperar "els anys i mesos robats" i els ha instat a posar-se a la feina "com més aviat millor". "Perquè n'hi ha molta per fer", ha dit.

Tant Puigdemont com els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín es mantenen a l'exili i continuen acusats per malversació. En aquest context, Puigdemont ha remarcat que "amb exiliats, empresonats i perseguits no es pot fer política en igualtat de condicions". Segons ha dit, això afecta la democràcia, i mentre duri la repressió política "no existirà cap normalitat possible".

Ben tornats a casa!

Amb exiliats, empresonats i perseguits no es pot fer política en igualtat de condicions. Això afecta la democràcia, i mentre duri la repressió política no existirà cap normalitat possible.

Amb el retorn dels exiliats perseguits per la gran farsa judicial que… https://t.co/gFqjHhjbbz — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 12, 2024

L'exconseller Lluís Puig ha manifestat "molta alegria" pel retorn dels exiliats a Suïssa per la causa contra Tsunami però també "tristesa" per la manera com s'està aplicant la llei d'amnistia. "Tristesa en veure com es rebreguen per no aturar la repressió un mes després de l'amnistia", ha afegit en una entrevista a TV3. Preguntat pel discurs de la secretària general, Marta Rovira, des de Cantallops, Puig s'hi ha referit com una dona "ferma, valenta i amb les idees molt clares".

De la CUP, la diputada Laia Estrada també els ha donat la benvinguda. "La lluita continua per a tothom", ha expressat.



La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha atribuït el retorn dels exiliats a Suïssa a "l'èxit" tant de la negociació com de l'amnistia. "Ha servit per corregir i reparar la injustícia que suposava aquest exili", ha dit a través de la xarxa X en referència a la llei que fa un mes que està en vigor.

"Tornar al punt on ens vam separar"

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat aquest divendres en declaracions als mitjans que el retorn de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, és "una altra prova més" del fet que "la normalització a Catalunya és imparable". "La Catalunya que estem construint és una Catalunya on cabem tots, i s'ha obert una nova etapa d'acords entre diferents, entesa i prosperitat, i això és la clau del que estem veient avui a Catalunya", ha sentenciat.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha fet referència aquesta matinada al retorn de la número dos d'ERC. En roda de premsa a Washington, en el marc de la cimera de l'OTAN, Sánchez ha recordat que el retorn és "conseqüència" d'una mesura, la llei d'amnistia, que "pretén tornar al punt on ens vam separar", en referència al procés sobiranista i a la gestió que en va fer al PP derivant la qüestió al braç judicial.