L’Institut Maria Espinalt consolida el seu projecte educatiu al nou edifici del Poblenou

L’Institut Maria Espinalt, ubicat al Poblenou de Barcelona, ha consolidat el seu projecte educatiu després de gairebé dos anys d’haver estrenat un nou i esperat edifici. El centre, creat per donar la millor resposta a la demanda de places públiques en el districte de Sant Martí, va obrir les seves portes en el curs 2016-2017 en unes construccions modulars provisionals al carrer de Llacuna. Finalment, durant el curs 2019-2020, l’institut es va poder instal·lar al seu edifici definitiu -al Camí Antic de València, 82-90-, un equipament de 4.600 m2 finançat amb 6.908.680 € pel Departament d’Educació de la Generalitat.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, la comissionada d’Educació, Maria Truñó, i el president del Consorci d’Educació de Barcelona i director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, van visitar el passat divendres l’institut. L’aturada de l’activitat lectiva presencial durant el tercer trimestre del curs passat, per la pandèmia de la Covid-19, no va permetre que es realitzés aleshores la visita inaugural programada per mitjans del mes de març de 2020.

L’edifici, construït per Infraestructures.cat, consta d’una planta baixa on està situat el menjador, la biblioteca, un espai d'adults, una sala anomenada 'Racó del Benestar' i una sala polivalent que, entre altres activitats, es fa servir de gimnàs. A la planta primera hi ha les aules de 1r i 2n d'ESO, amb un pati, un laboratori, una aula polivalent i l'aula de música. A la segona planta estan les aules de 3r i 4t d'ESO, amb una altra aula polivalent i un taller. L’equipament s’ha construït seguint criteris de sostenibilitat i té instal·lades plaques fotovoltaiques a les dues façanes interiors.

L’Institut Maria Espinalt té 4 línies d’ESO i actualment està escolaritzant fins a 1r de batxillerat, amb 2 línies (humanitats i científic). En total, el centre té 527 alumnes i 18 grups des de 1r d’ESO a 1r de batxillerat.

La seva proposta de batxillerat és inclusiva i dona resposta a tota classe d’alumnat, tant el que vol orientar-se als cicles formatius de grau superior, com els que volen fer-ho a graus universitaris.

Espais globalitzats i hores de treball autònom

La direcció de l'institut sempre ha apostat pels espais globalitzats i sense l'ús de llibres com a fil conductor. Així doncs, l'alumnat s'ha convertit en el protagonista i centre del procés d'aprenentatge, tenint per filosofia acompanyar a l'adolescència i posant molt esforç en l'educació emocional.

Es potencien les hores de treball autònom on l'alumnat escull les propostes que vol treballar i els espais on ho vol fer, segons els recursos que necessita. Un sistema en el qual l'alumne també té protagonisme a l'hora de valorar la seva feina, ja que s'autoavalua en un exercici en què dialoga amb els seus tutors personals.

El centre creu en el treball en equip entre tots els professionals que formen part del claustre. L'Institut Maria Espinalt participa de programes com Cinema en curs, Enginy, Escoles per la diversitat, Escoles sostenibles i el Xarxes per al Canvi, en què és un dels grups motors.

Augmentar l’oferta educativa

En els darrers anys el Consorci d'Educació de Barcelona ha mostrat una clara línia de treball per tal d'augmentar l'oferta educativa segons les necessitats de cada districte amb nous centres com l'Institut Escola Eixample, l'Institut Vapor del Fil, l'Institut Escola Coves d'en Cimany, l'Institut Escola Plaça Comes, l'Institut Escola Rec Comtal, l'Institut La Sagrera Sant Andreu, l'Institut Escola Arts, l'Institut Pedralbes, l'Escola Xirinacs, l'Escola Gaia, l'Escola Anglesola, l'Escola la Flor de Maig, l'Escola Gràcia, l'Escola 9 Graons, l'Escola Auditori, l'Escola La Maquinista, l'Institut Martí Pous, l'Institut 22@, l'Institut Escola Trinitat Nova, l'Institut Escola Antaviana i l'Institut Escola El Til·ler.