L'intercanvi de propostes entre ERC i Junts no accelera una negociació encallada des de fa dos mesos

Cap novetat. Les negociacions entre ERC i Junts continuen encallades, dos mesos després de les eleccions del 14-F. Fonts de les dues formacions han explicat a l'ACN que encara no hi ha cap acord ni global ni concret. De fet, l'intercanvi de propostes dels dos partits no ha accelerat pas la negociació. ERC espera que JxCat respongui abans de diumenge l'últim document per una entesa que serveixi per investir el seu candidat, Pere Aragonès. De la seva banda, des de Junts asseguren que es mantenen els contactes amb els republicans per un acord "al més aviat possible". Sigui com sigui, els dos equips negociadors no es reuneixen formalment des de ja fa una setmana. No s'espera un acord fins a finals d'abril, com a molt d'hora.



L'únic que es dona per fet, a hores d'ara, és que Aragonès presidirà un Govern repartit al 50% entre ERC i Junts. Tot i que alguns dirigents del partit de Carles Puigdemont hagin apuntat els últims dies que valoraven l'opció de quedar-se a l'oposició, Junts s'inclina per entrar al nou executiu. JxCat debat aquests dies l'última proposta d'ERC -enviada dissabte passat-, basada en el diàleg amb l'Estat -almenys fins el 2023- i diversos mecanismes de coordinació del Govern per evitar les múltiples crisis succeïdes en l'última legislatura. La distribució de les conselleries resta pendent d'aquest primer acord global.

Per la seva banda, ERC intensifica les seves reunions internes, a l'espera del retorn de Junts sobre el darrer document, una proposta que el propi Aragonès considera que és "completa". Entre d'altres, Esquerra ha convocat des d'aquest dijous i fins el dia 21 unes 9.700 persones a les assemblees territorials del partit per explicar a la militància l'estat actual de les negociacions amb JxCat i la CUP per formar Govern i així escoltar les seves valoracions



Des de les files dels republicans confien que aquesta proposta acosti l'acord global i que desencalli les converses amb Junts. Fonts d'ERC apunten que la proposta es pot anar treballant i millorant, però admeten que cal avançar per poder consensuar un acord sòlid abans del 26 de maig. Si aquell dia el Parlament no ha investit cap presidència, la cambra es tornarà a dissoldre i Catalunya tornarà a anar a les urnes de manera automàtica, pels volts de l'11 de juliol.