L'IPC es manté per sobre dels dos dígits a Catalunya i se situa en el 10,2%, una dècima menys que al juliol

L'IPC a Catalunya es manté per sobre dels dos dígits a l'agost i s'ha situat en el 10,2%, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una dècima menys que al juliol i la segona pujada més alta des que es tenen registres per comunitats autònomes –el 2002-. L'increment ha continuat impulsat, sobretot, per l'electricitat, el gas i els combustibles i els aliments.

Pel que fa a la variació mensual, en comparació amb el juliol els preus han pujat un 0,3% a Catalunya. La xifra coincideix amb la mitjana de l'Estat. A Catalunya, en concret, els preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles han pujat un 22,6% a l'agost en comparació amb el mateix període de l'any passat. Destaca també els aliments, que s'han encarit un 12,1% respecte de fa un any.

Al conjunt de l'Estat la inflació s'ha enfilat fins al 10,5%, una dècima més del que va pronosticar l'indicador avançat, i tres dècimes menys que al juliol. Destaca, també, la pujada anual del preu dels aliments, que enguany són un 13,8% més cars que fa un any. És el creixement més alt des de l'inici de la sèrie, el gener de 1994.