Laura Borràs s'acomiada de la presidència de Junts per "lleialtat" i "coherència"

Laura Borràs ha detallat que deixa la presidència de Junts per Catalunya per "lleialtat" a ella mateixa i "per coherència personal i política". Ho ha dit en la seva última intervenció com a presidenta del partit, en l'obertura del congrés nacional del partit, que se celebra aquest cap de setmana a Calella (Maresme). I just aquest divendres que he demanat l'amnistia pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

L'expresidenta juntaire ha volgut deixar que "mai no ha volgut substituir el president", en referència a Carles Puigdemont. En aquest sentit, Borràs també ha assegurat que ha fet "totes les renúncies que han estat necessàries" per deixar pas a l'expresident català perquè torni a presidir la formació. D'altra banda, ha reivindicat que "ni la repressió ni el món de la política" l'han fet canviar.

La que també fou expresidenta del Parlament de Catalunya se situarà al capdavant de la fundació FunDem heretada de Demòcrates, que li permetrà tenir un peu a l'executiva. El sector borrasista per així el pes dins de Junts que va aconseguir fa dos anys. Ha defensat que la seva nova posició li permetrà "ajudar a definir vies perquè l'independentisme deixi d'avançar a cegues i torni a liderar el país".

A partir de diumenge, quan culmini el congrés extraordinari, Laura Borràs deixarà de ser la presidenta de Junts dos anys després, per cedir el pas a Carles Puigdemont, que s'envoltarà de persones de la seva màxima confiança. Amb ella, també marxaran dirigents afins, com la vicepresidenta Aurora Madaula o el secretari d'organització, David Torrents.



En la seva intervenció a la Fàbrica Llobet-Guri de Calella, Laura Borràs ha assegurat que Carles Puigdemont "ha participat a fons de totes les decisions polítiques" malgrat no tenir cap càrrec orgànic, i que "és la persona que defineix i cohesiona Junts".

"Mai no he volgut substituir el president en res i per a res", ha assegurat la presidenta sortint del partit, que ha insistit que ha fet "totes les renúncies necessàries" i que sempre ha prioritzat les "necessitats col·lectives a voluntats personals.



Pel que fa a la seva pròxima posició, al capdavant de la fundació FunDem -si ho ratifiquen els seus patrons-, Laura Borràs ha subratllat que va ser un "plantejament honest" que li va fer a l'expresident Carles Puigdemont per aprofitar el seu bagatge com a professora universitària.

En aquest context, ha assegurat que no és un "pas al costat, sinó que un pas "al costat" de Puigdemont per avançar. "Tinc la convicció que, després de tot el que hem viscut, cal espai i eines que ens ajudin a definir el context i les vies perquè l'independentisme deixi d'avançar a cegues i torni a liderar el país", ha dit sobre el seu nou rol. I ha reblat: "En la construcció d'aquest espai i eines em trobareu".

"Tinc ganes de sentir-me més lliure. A partir de dilluns, recupero la llibertat de treballar sense el pes de la responsabilitat, per fer aportacions a favor de la independència", ha conclòs la presidenta sortint de Junts.

Demana l'amnistia pel cas ILC

Les paraules arriben el mateix dia que hem conegut que la seva defensa ha presentat un escrit al Tribunal Suprem demanant l'aplicació de la llei d'amnistia en la causa de la ILC. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha estat qui ha presentat l'escrit a l'alt tribunal, que ha de resoldre un recurs de cassació contra la sentència del TSJC. Borràs va ser condemnada a quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental.