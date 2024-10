Laura Borràs demana al Suprem que li apliqui l'amnistia en la causa per les irregularitats a la ILC

La defensa de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha presentat un escrit al Tribunal Suprem demanant l'aplicació de la llei d'amnistia en la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El seu advocat, Gonzalo Boye, ha estat qui ha presentat l'escrit a l'alt tribunal, que ha de resoldre un recurs de cassació contra la sentència del TSJC, segons ha avançat l'ARA.

Borràs va ser condemnada el març del 2023 a quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental per la seva gestió en aquesta institució. La sentència afirmava que havia fraccionat contractes de manera irregular per adjudicar-los a dit a un col·laborador, evitant així el concurs públic obligatori per a contractes d'aquella quantitat.

La juntaire està pendent de la resolució del recurs contra la sentència presentat al Suprem, per la qual cosa no ha ingressat a presó, cosa que haurà de fer si li rebutgen. A més, el tribunal va proposar un indult parcial per rebaixar la pena de presó a no més de dos anys. Tot plegat ha estat objecte de molta polèmica, amb les acusacions des de Junts i de la mateixa Borràs que es tractava d'un cas de lawfare i van assenyalar movitacions polítiques.

Relleu al capdavant de Junts

La notícia arriba a les portes del congrés nacional de Junts d'aquest cap de setmana a Calella, on Borràs serà rellevada per Carles Puigdemont. La qui també fou expresidenta del Parlament s'apartarà a FunDem, la fundació heretada de Demòcrates, que li permetrà tenir un peu a l'executiva. El sector borrasista per així tot el pes dins de Junts que va aconseguir fa dos anys.