Les 111 obres d’art de la Franja que reclamen les parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó no es mouran, de moment, del Museu de Lleida. El jutjat número 1 de Barbastre ha admès a tràmit el recurs presentat per la Generalitat, de manera que s’atura l’execució de la sentència dictada el passat 11 de desembre i que ordenava la devolució immediata de les obres. En concret, el Govern va plantejar un conflicte jurisdiccional, que ha admès el jutjat aragonès i ha provocat que hagi ordenat la “suspensió del procediment” del retorn de les obres.



A partir d’ara s’obre un termini de deu dies per presentar al·legacions al conflicte jurisdiccional de la Generalitat. Un cop es resolguin, el magistrat enviarà el cas a l’Alt Tribunal de Conflictes de Jurisdicció, situat al Tribunal Suprem, que serà l’encarregat de pronunciar-se en darrer terme sobre el futur de les obres. Les al·legacions les poden presentar la Fiscalia, els bisbats de Barbastre-Montsó i Lleida, el Consorci del Museu de Lleida i els governs d'Aragó i Catalunya.



La Generalitat considera que podia obrir un conflicte de jurisdicció amb relació al Jutjat de Primera Instància de Barbastre i que la seva sentència -ordenant el canvi de mans de les obres- obvia les competència que té l’Executiu català en l’Estatut en matèria de patrimoni cultural.



Durant el judici civil, el bisbat de Lleida va acreditar la compravenda d'una vuitantena de les peces en litigi, però la sentència dona més pes a un acord del 2008, on el mateix bisbat reconeix que les obres són propietat legítima del bisbat de Barbastre-Montsó. El litigi va començar l'any 1995, quan les esglésies de la Franja es van segregar del bisbat de Lleida i van passar a dependre del de Barbastre-Montsó.