Les bases d'ERC avalen amb el 87% dels vots l'executiva de Junqueras i Rovira, que lideraran el partit un quart mandat

Les bases d'ERC han aprovat aquest diumenge la composició de l'executiva del partit per als propers anys, que manté Oriol Junqueras com a president; Marta Rovira de secretària general; el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com a coordinador nacional, i la diputada al Parlament Marta Vilalta com a secretària general adjunta i portaveu. La votació de l'executiva és el primer capítol del congrés d'ERC, que debatrà les ponències programàtiques al gener.

La candidatura –l'única presentada– ha rebut l'aval del 87% de la militància, que ha votat telemàticament al llarg de la jornada. Concretament, ha rebut 3.747 vots dels 3.809 emesos amb una participació del 50,2%. El tàndem Junqueras-Rovira va assumir el lideratge d'ERC el 2011, quan la seva candidatura –també sense rivals– va substituir l'executiva de Joan Puigcercós.

Aquest serà el seu quart i darrer mandat, de manera que podran completar 15 anys al capdavant de la formació. Això els convertirà en el lideratge més longeu del partit, ja que per exemple Josep Lluís Carod-Rovira va acumular-ne 12, entre la secretaria general (1996-2004) i la presidència (2004-2008) i Heribert Barrera, 11 (1976-1987) com a secretari general.

Completen la candidatura el president del grup d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, com a cap del Consell Nacional, i diversos vicesecretaris generals: Jordi Roig (Recursos, Finances i Gerència), Marc Colomer (Comunicació i Estretàgia), Raquel Sans (Feminismes i LGTBI), Adriana Delgado (Partit Obert i Moviments Socials), Eloi Hernàndez (Coordinació Institucional), Lluís Salvadó (Coordinació Interna), Marta Vilaret (Drets, llibertats i lluita Antirepressiva), Raül Romeva (Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica), Sara Bailac (Acció Política i Sectorial) i Jordi Solé (Relacions Internacionals).

El Govern en minoria, les municipals de maig i les eleccions espanyoles de l'any vinent, reptes a curt termini d'ERC

La nova executiva es constituirà la setmana que ve i tindrà diversos reptes sobre la taula, com el Govern en minoria d'ERC a la Generalitat, les eleccions municipals del mes de maig i els comicis estatals de finals del 2023. Serà precisament la nova direcció la que encarrilarà la documentació estratègica que es debatrà els propers mesos i es votarà al Congrés Nacional previst per al gener. Els republicans han decidit avançar la feina, tenint en compte el calendari electoral que s'aproxima.

Aragonès: "Hem d'adaptar l'organització al canvi"

Després de conèixer els resultats, el president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha explicat que "treballem per tenir presència arreu per poder ser útils a tothom i impulsar les transformacions social, verda, feminista i democràtica. I, a mesura que creixem, hem d'anar adaptant l'organització al canvi".



Aragonès també ha assegurat que "volem seguir enfortint la millor eina al servei de tot el país i de tota la seva gent, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli com parli, consolidant el bon govern i millorant la capacitat del partit d'estar connectat amb el teixit social organitzat, especialment en el moment de complexitat socioeconòmica que vivim".