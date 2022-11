Les famílies de l'escola Antoni Brusi de Barcelona, desesperades per una plaga de rates al centre

Les plagues de rates dels últims mesos a Barcelona han obligat a tancar temporalment diversos espais de la ciutat, i sembla que la problemàtica encara no s'ha acabat. L'Associació de Famílies i Alumnes (AFA) de l'escola pública Antoni Brusi, ubicada a l'entorn del Fort Pienc i la Vila Olímpica, ha denunciat que el centre pateix des de fa temps una plaga "descontrolada" de múrids, tant rates com ratolins.

La gravetat de la situació ha portat a les famílies a iniciar una recollida de signatures a través de la plataforma Change.org per reclamar al Consorci d'Educació mesures "urgents i definitives" per acabar amb la plaga. La campanya es va posar en marxa fa sis dies i ja han aconseguit centenars de firmes.

Al text de Change.org, l'AFA explica que des de fa anys s'han dut a terme petites actuacions però lamenten que han estat "insuficients". Afegeixen que el problema s'ha agreujat des de l'inici d'aquest curs. Tot i les diferents accions que es van dur a terme l'octubre passat, infants i mestres "continuen convivint entre rates i ratolins".

Situació "insostenible"

Un dels pares de l'AFA ha explicat a EFE que la situació és "insostenible" ja que l'edifici està "ple de rates" que es troben "on els nens deixen l'aigua o el menjar per esmorzar" i que a més hi ha excrements "a les cadires i per tots els racons". El pare també ha denunciat que fa un mes les famílies van posar el cas en coneixement de la inspectora de l'escola, que els va assegurar que "ho elevaria a instàncies superiors", però la situació "no ha canviat".



L'AFA explica que la direcció de l'escola també ha contactat amb el Consorci d'Educació en els darrers dies per comunicar el "creixement descontrolat" de la plaga, però "la resposta no ha estat adequada ni contundent" davant el problema greu que pateixen.