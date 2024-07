Les festes majors i d'estiu que no et pots perdre a mitjans de juliol a Catalunya

Ja comencem a trobar-nos ben bé enmig de l'estiu, el que també significa caure de ple en els mesos forts de les festes majors de pobles i ciutats de casa nostra. La majoria dels catalans gaudeixen amb intensitat les festivitats de les seves localitats, però també ens podem acostar a viles de la nostra zona, o fins i tot fer alguna excursionista i aprofitar dos o tres dies si estem de vacances.

Com cada quinze dies, us acostem les principals festes majors i d'estiu que omplen el calendari d'oci i lleure català. De l'Ampolla a Puigcerdà, passant per Súria o Torredembarra: us proposem els millors plans de festa major per a tots els públics per gaudir els pròxims dies ben a prop de casa.

Festa del Quadre de Torredembarra

Comencem amb la Festa del Quadre de Torredembarra (Tarragonès), que no és pròpiament la festa major que se celebra entre finals d'agost i principis de setembre, però que també està dedicada a la patrona Santa Rosalia. Cada 15 de juliol, surt el quadre de la santa en processó des de la parròquia de Sant Pere fins a Cal Saia, i és un bon moment per veure actuar l'exuberant Seguici Popular de Torredembarra.

Enguany seran més de 25 actes, en una programació que va des d'aquest divendres 5 al dimarts dia 16. A banda de la programació habitual, amb el Seguici, les processons, els concerts, els actes culturals o els castells, aquest any hi ha dues novetats destacables. Es tracta del Festival FoodTruck, que afegeix activitats de dia, i el Tram Tranquil, que vol fer una festa més inclusiva.

Festa Major de Súria

La Festa Major de Súria (Bages) se celebra al voltant del 10 de juliol, diada de Sant Cristòfol, un dels patrons de la vila. El dia central d'aquesta festivitat és el diumenge coincident o posterior a aquesta data, per tant, enguany el dia 14. La festa, però, ja va arrencar el divendres i s'allargarà fins dimarts 16, exactament igual que a Torredembarra.

L'espectacular castell de focs artificials és l'acte més multitudinari, com també les Tocades del diumenge a la nit davant la Casa de la Vila. Cercavila, activitats esportives, pintura ràpida, balls i dansa, sardanes, nits joves i activitats infantils són altres dels actes de la programació.

Festa Major de Cunit

A Cunit (Baix Penedès) també estaran de Festa Major des del divendres 12 i fins dilluns 15, farcint carrers i places d'espectacles, cercaviles i propostes lúdiques per a totes les edats. L'inici dels actes de la programació serà a la tarda amb el Pregó a càrrec de l'escriptor Rafael Tarradas Bultó.

Com a novetats, enguany torna el Cercabirra, i també es podrà gaudir de Concerts Joves, Balls tradicionals, el clàssic Concurs de Truites, activitats esportives o els Correfocs. També el bestiari es lluirà en el seguici popular. Tot plegat gràcies a la col·laboració de les entitats locals amb el consistori de Cunit.

Festes del Carme de L'Ampolla

L'Ampolla (Baix Ebre) celebrarà les seves esperades Festes del Carme 2024, amb una programació d'activitats que organitza la Comissió de Festes i la Regidoria de Festes de l'Ajuntament, pensant per a tots els públics. Arrancarà el dia 12, per bé que la tracta final serà el dimarts 16, el dia central de la festa.

Cada any, en aquesta data, L'Ampolla commemora a la patrona dels pescadors. I és que el mar és un dels trets d'identitat d'aquest petit poble mariner i la Mare de Déu del Carme. Destaca la tradicional missa i la processó de barques que llueixen la imatge de la verge pel mar omplint de colors els ulls de tots els assistents. La festivitat acaba amb un espectacular castell de focs artificials.



Festa Major de S'Agaró

Divendres 12 també arrancarà la Festa Major de S'Agaró (Baix Empordà), amb diverses activitats entorn del Parc de Sant Ramon a partir de les set de la tarda, com cercavila de gegants, el pregó, concerts i DJ. Les activitats centrals es faran dissabte i diumenge, amb exposicions, havaneres, torneig d'escacs, correbars i música en directe. La festa acabarà dimarts 16 amb la missa a l'església de S'Agaró.

Castells a la Festa Major de Palafrugell. — Ajuntament de Palafrugell

Festa Major de Palafrugell

La Festa Major de Palafrugell (Baix Empordà) se celebra per Santa Margarida, patrona de la localitat. Assegura que ofereix un programa divers d'activitats que "durant els darrers anys s'ha iniciat" amb l'actuació castellera d'Els Marrecs de Salt i altres colles castelleres convidades. Del dissabte 13 al diumenge 21, es pot gaudir de concerts, balls, actuacions sardanístiques, programació juvenil, exposicions, etc.

Al programa d'actes hi trobarem activitats tradicionals i concerts, així com portes obertes a diferents equipaments, museus i patrimoni, o visites guiades. Hi seran presents les festes de nits i també activitats per als més menuts de la casa.



Festa Major del Roser de Puigcerdà

Aquest mes també arriba la Festa Major del Roser de Puigcerdà (Cerdanya), amb teatre, dansa, concerts i tradicions que ompliran els nostres carrers de música, color i alegria. Enguany no arrenca fins dimecres 17 i s'allargarà fins dilluns 22 de juliol, amb el cap de setmana carregat de plats forts, cultura, participació popular i música.

L'organització promet que la programació d'activitats d'enguany ha estat pensada per a totes les edats i gustos. Mushkaa, Figa Flawas, MON DJ o La Principal de la Bisbal seran protagonistes dels concerts. Hi trobem cercaviles, ballades de sardanes o espectacles infantils, així com la competició de "Nyerros i Cadells", la tradicional Trobada de Dimonis i Diables o els campionats de truc i botifarra.