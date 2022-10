Les guerrilles antifranquistes tornen a la Val d'Aran 78 anys després de la 'Operació Reconquesta'

La Guerra Civil espanyola va acabar l'1 d'abril del 1939 amb la victòria del bàndol franquista. Uns mesos més tard, va començar la Segona Guerra Mundial, que acabaria sis anys després amb la derrota del feixisme. Aquest final va donar esperances als exiliats republicans i antifeixistes espanyols, que veien possible una intervenció aliada per tumbar el règim de Franco. Mentre aquesta intervenció no arribava, el 19 d'octubre de 1944 milers de guerrillers i guerrilleres antifranquistes van creuar els Pirineus per diversos punts amb l'objectiu d'ocupar la Val d'Aran, posar fi a la dictadura franquista i declarar la III República espanyola. Ja sabem quin va ser el resultat.

78 anys després d'aquest episodi, durant el primer cap de setmana d'octubre una desena de membres de dues associacions de memòria pública, la basca Sancho de Beurko i l'aragonesa Primera Línea, s'han posat a la pell de la 9a brigada guerrillera tot fent una recreació del recorregut que can fer a través de la Val de Toran per controlar els pobles de Bagergue, Unha i Salardú.



La recreació es va dur a terme els dies 1 i 2 d'octubre, resseguint els seus passos durant els dos dies durant els quals es va allargar aquesta part concreta de la coneguda com Operació Reconquesta d'Espanya. Durant la primera jornada, els participants van fer una marxa de dotze quilòmetres reseguint el mateix trajecte que la única brigada de la UNE –Unión Nacion Española, organització sota la qual s'enquadraven els combatents republicans exiliats- no formada per guerrillers vinculats al Partit Comunista.

Dos anys recopilant informació

En declaracions a l'ACN, el fatarellenc Esteve Corbella, un dels participants en la iniciativa i membre de l'associació Primera Línea, explica que van intentar ser el més fidedignes possible als fets. Les entitats han estat treballant gairebé dos anys en la recopilació d'informació a través de la memòria local aportada per testimonis de la zona així com a partir de l'escassa bibliografia existent sobre el tema.

Un grup de participants a la recreació de la invasió a la Val d'Aran. — Cedides a l'ACN per les associacions Primera Línea i Sancho de Beuruko

Per a la invasió, els maquis van utilitzar equipament militar confiscat als soldats alemanys al sud de França i el que proveïen els anglesos per a la resistència francesa. Els participants en la recreació van intentar enular diferents aspectes de la vida civil i militar pel mateix camí que van utilitzar els combatents, principalment, aragonesos.

Els participants portaven vestimenta de l'època –jerseis de llana inclosos- així com rèpliques de l'armament. L'ús d'aquests dispositius simulats –que inclou armes de foguejament o pistoles detonadores- està regulat, així que va requerir la tramitació de diversos permisos de transport i tinença a l'espai públic per part de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra.

Els participants de la recreació va documentar la ruta amb unes 200 fotografies. La segona jornada la van dedicar a conèixer i parlar amb supervivents i testimonis de la zona per conèixer amb major detall alguns dels fets que van recrear. "Intentem fer actes didàctics més enllà de la recreació", explicita Corbella a l'ACN.

Un grup de participants a la recreació de la invasió a la Val d'Aran. — Cedides a l'ACN per les associacions Primera Línea i Sancho de Beuruko

Iniciativa amb vocació turística

El principal objectiu de la iniciativa era reivindicar aquest episodi històric i donar a conèixer la història de les guerrilles antifranquistes. Es tracta d'un fet encara força desconegut per a la ciutadania en general, especialment gràcies a l'ocultació practicada per la fèrria censura franquista dels anys de postguerra, així com l'escàs suport que va acabar obtenint de les mateixes potències aliades.

Amb aquesta iniciativa, els impulsors també tenen l'intenció de potenciar l'oferta turística d'aquesta zona del Pirineu perquè es converteixi en un referent del turisme bèl·lic. "La nostra intenció és que no es quedi aquí i que els pròxims anys ho puguem repetir. Fer un acte més multitudinari i no tant de petit comitè, que no només englobi les associacions de recreació i que serveixi per fer promoció turística que potenciï el desenvolupament de la zona", ha defensat Corbella.