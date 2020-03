Les llibreries planten cara a la crisi provocada pel coronavirus

"Perquè tornin a aixecar la persiana, demana els teus llibres ara!", aquest és el missatge destacat que es pot llegir al portal llibreriesobertes.cat, nascut amb l’objectiu d’ajudar a les llibreries a sobreviure mentre el coronavirus paralitza el món. Comprar llibres (de paper) i recollir-los quan s’acabi el confinament és el plantejament de la plataforma Llibreries obertes, impulsada per la cooperativa Som (Ara Llibres, Sàpiens, etc.) i desenvolupada per l’agència de comunicació Mortensen.



Aquesta campanya permet que les llibreries obtinguin algún ingrés mentre no poden pujar la persiana. De moment, a la plataforma hi son presents més de 500 editorials, més de 250 llibreries d’arreu dels Països Catalans i els lectors poden triar entre més de 6.000 títols. Però a mesura que les hores passen, cada vegada són més els que fan costat a llibreriesobertes.cat, que també ofereix recomanacions i un blog nodrit de l’actualitat del món del llibre.



La mecànica del portal llibreriesobertes.cat és molt senzilla: es tracta de triar el llibre del catàleg, seleccionar la llibreria on es voldrà recollir la comanda i abonar-ne l’import. "La veritat és que estem molt satisfets de l’acollida que ha tingut la iniciativa, tant per part dels lectors, com dels llibreters. Potser perquè ho veuen com una eina útil i efectiva per contribuir a que la paràlisi no sigui total. I anem sumant llibreries, al portal hi ha un formulari per totes les llibreries que s’hi vulguin addherir; i els editors i llibreters també ens faciliten continguts per anar enriquint la campanya", explica Joan Carles Girbés, director editorial de Som.

Amb el món aturat, la cadena del món del llibre també està contra les cordes. "En un dia feiner qualsevol del mes de març del 2019 es venien 30.785 llibres, i l’objectiu és seguir venent. Amb aquesta xifra volem demostrar el drama que significa que les llibreries estiguin tancades, però també vull deixar clar que això no és una botiga en línia, això és una campanya de microcenenatge. Sabem que no hi és tot, però hi ha molt a triar per donar suport a la teva llibreria", sosté Girbés, que també destaca la importància de no deixar perdre el ric panorama de les petites llibreries que tenim a casa nostra i planten cultura als barris.



"Rebo missatges molt bonics de molts llibreters, hi ha llibreries que no tenen pàgina web, i aquesta campanaya és una manera de salvar la cultura de base, i evitar que es perdi tot el que ens aporten les llibreries, acostant els autors als lectors, muntant recitals…", argumenta el director editorial de la cooperativa Som.



A la mateixa web ja s’explica que "l’objectiu és que tota la xarxa de llibreries de proximitat hi sigui representada per arribar així al màxim de pobles, ciutats i barris del nostre país". Una de les llibreries presents a llibreriesobertes.cat és la nova Ona, encara no inaugurada però operativa virtualment. La nova Ona, ubicada al carrer Pau Clarís en un espai privilegiat on l’art també hi tindrà un paper molt important, ha començat a fer clubs de lectura i presentacions online a través de les seves xarxes socials. "Només ens en sortirem si fem cadena humana. Ara el Sant Jordi el veig en segon pla, això és una al·legoria de vida", emfatitza la llibretera d’Ona, Montserrat Úbeda.

Les llibreries i cooperatives de barri, més unides que mai

Les mobilitzacions i mesures dels espais culturals vinculats al món del llibre es multipliquen, i és que mentre duri el confinament els els lloguers i els sous s’han d’abonar. Per evitar que la precarització s’esmoli en el sector, La Llibreria La Capell, La Caníbal, Sendak, La impossible, La Ciutat Invisible, La Tribu, Pebre Negre, Espai Crisi, Cooperativa Cultural Rocaguinarda, La Raposa del Poble Sec, La Carbonera, Synusia, Els Nou Rals, Espai Contrabandos han signat un manifest on demanen la carència en el pagament de lloguers i subministraments, així com la carència en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i autònoms. Entre altres mesures urgents per evitar l’esfondrament d’aquests equipaments, també s’afegeixen a les demandes d'un Pla de Xoc Social per a superar aquesta crisi, especialment a l'exigència d'una renda bàsica universal.





#Manifest #LesLlibreriesProposem