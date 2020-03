El coronavirus no frena la música però paralitza els ingressos

Els concerts en temps de coronavirus s’han convertit en un oxímoron. Les sales de música en viu estan tancades, els grans festivals pengen d’un fil, i els músics, ja prou habituats a la precarietat, veuen com s’acosta la temporada alta d’actuacions mentre el món segueix paralitzat per un virus. Malgrat tot, la música no s’atura i ja fa dies que les xarxes socials bullen amb un munt de concerts en streaming i actuacions virtuals (sorgeixen festivals online, i figures consagrades anuncien concerts gratuïts ). Fora de l’àmbit digital, els balcons s’han convertit en escenaris urbans on els músics i melòmans escampen les seves tonades, i la població agraeix de bon grat que la música s’escampi.

Des de l’inici del confinament, Pau Riba llegeix des de la banyera (ho podeu seguir al seu perfil d’Instagram), Joan Dausà va acabar fent un concert a la dutxa, Mazoni ha dedicat el 'Here comes the sun' a tot el personal sanitari, i Clara Peya ha sigut una de les artistes que va participar el passat dijous al Vida at Home. D’altres propostes en marxa són el Cuarentena Fest que fins al 27 de març ha programat una cinquantena de concerts d’artistes com Pavvla, o El Petit d Cal Eril. Ara bé, totes aquestes iniciatives d’actuacions a les xarxes, no reverteixen en els ingressos d’uns artistes que veuen molt negre guanyar-se la vida fins que deixem enrera el confinament.

Aturada en la venda d'entrades anticipades

L’engranatge de la música en directe no es pot activar: la venda d’entrades anticipades s’ha aturat i els programadors de concerts treballen a les palpentes. Per acabar de tensionar l’eqüació els professionals dels sector també tenen en compte que el poder adquisitiu dels habituals dels concerts també es veurà afectat.



La Federación de la Música en España preveu una pèrdua de fins a 622 milions d'euros en el sector de la música en viu; els mesos de març i abril ja es donen per perduts, i els mesos de maig i juny encara son una incertesa. (El Cruïlla de Primavera, en principi, el Primavera Sound i Sónar mantenen les seves dates però atents al que vagi passant). Per tot plegat, l’optimisme entre els músics està en hores baixes.

"Veiem moltes mesures adreçades a la indústria però als més petits no ens tenen en compte"

Des del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya exigeixen a través d’un manifest unes mesures que vagin directament a les treballadores musicals, "Veiem moltes mesures adreçades a la indústria però als més petits no ens tenen en compte. A moltes ajudes els músics no ens podem acollir per la intermitència laboral que tenim; moltes feines no les podem demostrar perquè les cobrem en negre. Veiem que estarem dos o tres mesos sense treballar i sense cap mena d’ingrés no podrem aguantar!", exposa el músic Albert Costa, un dels artífexs del SMAC!.

"Demanem una prestació extraordinària dirigida a les treballadores de la música pel cessament d’activitat, molts músics vivim de setmana en setmana, i això, o ho arreglem amb una renda garantida o estem deixant caure a moltíssima gent que ja viu en una situació molt precària. Hi ha mesures que es poden fer ja, com agilitzar els pagaments pendents", argumenta Costa.

Per la seva banda, l’Acadèmia Catalana de la Música empeny la campanya 'La cultura no es suspèn, es prorroga' impulsada durant aquests últims dies per diversos professionals del sector de la música. La iniciativa busca que tant programadors musicals com responsables de les administracions públiques es comprometin a reprogramar tots aquells esdeveniments culturals ja previstos. Des d’aquesta institució presidida pel líder dels Sopa de Cabra, Gerard Quintana, alerten que "totes aquelles activitats relacionades amb grans concerts i festivals, amb grans equipaments musicals o gires d’artistes reconeguts nacionals i internacionals tindran unes pèrdues econòmiques rellevants. Tanmateix, en molts casos podrà ser recuperat total o parcialment pels seus promotors mitjançant la reprogramació de les activitats".

Comptabilitzar les pèrdues

A Mazoni, haver perdut, fins al moment, quatre actuacions li suposa quedar-se els mesos de març i abril sense ingressos. El bisbalenc Jaume Pla que acostuma a ser actiu a les xarxes i en cites solidàries pel que fa als concerts en 'streaming' té sentiments contradictoris: "Diumenge sí tocaré en un festival que fa gent de Menorca, el Festival a Ca Teua; però avui hi he reflexionat una mica sobre el tema. Fer un concert en 'streaming' és treballar sense cobrar. Jo si ara faig coses les faig per sentiments perquè professionalment estic en stand by. Al principi hi ha hagut molta eufòria i una allau de fer moltes coses, però crec que hem de portar un ritme biològic més lent".

Jaume Pla: "Al principi hi ha hagut molta eufòria i una allau de fer coses, però crec que hem de portar un ritme biològic més lent"

Amb l’objectiu de recopilar el màxim nombre de dades sobre les anul·lacions i les pèrdues econòmiques degudes a l’epidèmia del Covid-19, l’Acadèmia ja fa dies que està fent circular un formulari a través de les diferents entitats per conèixer l’abast de la situació actual amb més detall. El resultat de l’informe serà comunicat a les institucions públiques per tal de demanar un pla de xoc específic i pertinent que ajudi al per al sector a pal·liar les pèrdues.

Les institucions, sembla, que s’han activat per no deixar que els professionals de la cultura s’afoguin, les mesures presentades tant per l’Ajuntament de Barcelona, com per la conselleria de Cultura i el Govern de la Generalitat en son una prova i ara cal esperar que es concretin amb celeritat.

#laCulturanoessuspenesprorroga