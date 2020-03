La Generalitat recolzarà el sector cultural amb una línia de préstec, flexibilització de subvencions i reprogramació de l'activitat

La Generalitat recolzarà el sector cultural amb 20 mesures destinades a "protegir el sector i minimitzar els perjudicis causats pel Covid-19". Una de les principals mesures és iniciar una línia de préstec conjuntament amb l'Institut Català de Finances, de 10 milions d'euros, per tal de dotar a les empreses culturals de liquiditat. A més, es flexibilitzen les condicions de les subvencions i es reprogramaran les activitats suspeses.



El president del Govern, Quim Torra, i la Consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, així ho han exposat a representants del món cultural, via videoconferència. Alguns dels participants a la reunió han estat la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la presidenta d'ADETCA (Empreses de Teatre de Catalunya), Isabel Vidal; el president de Productors Audiovisuals Federats (PROA), Raimon Masllorens; el president de l'Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas i el president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella.



Amb relació a les subvencions, el Govern s'ha compromès a no revocar aquelles concedides durant l’any 2020 per la no consecució de la finalitat de l’activitat objecte de l’ajut, i no exigir un percentatge mínim de despesa realitzada i justificada, així com ampliar els terminis establerts per a la realització de l’activitat.



Pel que fa a la línia de crèdit, l'import dels préstecs oscil·larà entre 20.000 i 300.000 euros, amb un termini de retorn de cinc anys de retorn i fins a un any de carència inclòs.



El Govern aposta també per reforçar la línia dedicada a la compra de llibres del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i dissenyar un programa d’activitats de foment del consum cultural a la xarxa.



Per dinamitzar el sector, el Govern ha anunciat que donaran suport a la celebració "d'una Diada del llibre i la rosa memorable en el moment que l’evolució de la pandèmia ho permeti". Segons ha informat en un comunicat la Generalitat, es tractarà del "símbol de la represa de la normalitat".

Iniciatives culturals nascudes durant el confinament

Òmnium Cultural ha iniciat la campanya #CompartimCultura per difondre iniciatives culturals en català sorgides del confinament. L'entitat ha estrenat un repositori que aglutina les propostes culturals que estan apareixent aquests dies, i oferirà cada tarda accions culturals en viu. Així doncs, l'objectiu és oferir tant continguts en viu com recuperar aquells ja emesos.



L'espai habilitat per Òmnium aglutina diversitat de propostes culturals per 'llegir', 'mirar', 'crear' i 'escoltar', enllaçant a les xarxes socials que les han difós. A més, a partir de dilluns activarà l'espai 'Confins Culturals', on cada tarda tindrà la col·laboració de creadors i artistes per fer retransmissions en viu.



Òmnium ha exposat que està col·laborant de manera estreta amb el sector cultural "per analitzar i consensuar mesures conjuntes en un futur per revertir la greu situació" que l'afecta arrel de la crisi sanitària.