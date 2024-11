Les motos no podran aparcar a les voreres d'entorns escolars i hospitalaris a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha recuperat la nova ordenança de mobilitat, que s'aprovarà a finals de mes amb l'objectiu que estigui vigent a principis de desembre. Ho ha anunciat la tinent de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, que ha explicat que la normativa preveu l'obligació del casc per als patinets, així com prohibir l'ús d'aquests per part de dues persones o que les motos ja no puguin aparcar sobre la vorera en entorn d'escoles i hospitals, tal com demanaves des de feia temps diversos col·lectius.

"Busquem principalment regular els vehicles de mobilitat personal, el nou actor que ha aparegut en escena i ha canviat el mapa", ha indicat Bonet, que ha recordat que l'ordenança de circulació vigent és del 2017. "Calia amb urgència regular", ha assenyalat tot indicant que els canvis que s'incorporin permetran "posar ordre".

Casc i elements de seguretat necessària

Un dels principals punts un cop entri en vigor el text serà l'obligatorietat de dur casc pels conductors de patinets elèctrics. L'Ajuntament farà llavors una campanya informativa i podrà començar a sancionar els conductors de patinet que no portin casc. La multa, ha dit Bonet, seria de 100 euros.

D'altra banda, els patinets també hauran de comptar amb els elements de seguretat necessària per a la seva circulació, com ara llums del davant i de darrere. Sobre per on poden circular i a quina velocitat, el redactat proposat clarifica que els VMP no podran circular en cap cas per vorera -independentment de l'amplada- ni tampoc en alguns trams de calçada.

Concretament, tindran prohibit circular en calçades on la velocitat és de 50km/h i hauran de reduir la velocitat a 25km/h si circulen per un carril 30 o per un carril bici. Si el carril bici és en vorera o plataforma única hauran de fer-ho a 10 km/h.

Prohibit circular amb bici per la vorera i fora motos

D'altra banda, el text planteja prohibir també de forma generalitzada l'ús de voreres per a bicicletes, independentment de l'amplada, però contempla algunes excepcions, com demanaven Barcelona en Comú i ERC. Així, sí que podran circular per vorera menors de 14 anys i adults amb cadireta o remolc quan no hi hagi carril bici.

Respecte les motos, el principal canvi que contempla el nou text és en el camí "d'abaixar motos de la vorera". El govern planteja limitar l'estacionament de motos en zones "especialment sensibles"com ara els entorns escolars i hospitalaris. Bonet ha precisat que es començarà pels hospitals i potser, més endavant, s'aplicarà a altres entorns, com ara els ambulatoris.