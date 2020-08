Les Nits d'Acústica esgoten entrades des del primer dia de concerts

Stay Homas ha pujat a dalt de l'escenari del Parc de les Aigües de Figueres (Alt Empordà) per donar el tret de sortida a les Nits d'Acústica, l'adaptació del festival Acústica davant de l'emergència sanitària. Ho han fet amb les 600 butaques plenes, ja que el trio barceloní va exhaurir les entrades per aquest concert en poques hores. Igual que els Stay Homas, Andrea Motis i Doctor Prats han completat els concerts d'aquest dijous amb les entrades esgotades. El director del festival, Xavier Pascual, ha agraït la predisposició del públic i ha afirmat que compten amb "una alta fidelitat". "Ens sentim molt afortunats", ha afirmat.

Les Nits d'Acústica ampliaran la seva programació aquest divendres amb Dàmaris Gelabert, Suu, Sopa de Cabra, Maika Makovski i Gertrudis.



El concert de Stay Homas va ser el primer d'esgotar les entrades del festival, que aquest any se celebra en recintes tancats i amb butaques concertades. De fet, les localitats van durar només uns minuts.

L'"alta fidelitat" entre els espectadors de l'Acústica també s'ha demostrat exhaurint les entrades d'Andrea Motis i Doctor Prats, la resta d'artistes que han format aquesta primera nit de programació. Han estat tres concerts que s'han fet de forma esgraonada. Un quart d'hora després que els barcelonins comencessin a fer ressonar la seva música al parc de les Aigües, ho ha fet Andrea Motis al claustre de l'Institut Ramon Muntaner, amb una capacitat de 300 persones.

Andrea Motis tocant la trompeta durant el seu concert a les Nits d'Acústica, a Figueres. ACN / Aleix Freixas

A mitjanit Cala Vento havia d'agafar el relleu, però finalment aquest dijous es va cancel·lar perquè un del dos membres va anunciar que havia estat en contacte amb un positiu i havia d'estar en aïllament. Els qui tinguessin una entrada rebran els diners de forma íntegre. A dos quarts d'una, Doctor Prats ha pujat a l'escenari del parc de les Aigües per posar el punt i final de la primera nit de concerts.

Vuit concerts

L'adaptació de l'Acústica ha arrencat amb més d'un 90% de les entrades venudes i vuit concerts amb les localitats exhaurides. Xavier Pascual s'ha mostrat optimista per aquest bon ritme de vendes en les entrades tot i que aquesta setmana el Govern llancés "un missatge temerari" que va afectar a bona part de l'economia del país. A més, també hi ha amenaces de pluja.



Davant d'això, Pascual ha declarat que preveuen que la pluja doni treva al festival. Les previsions meteorològiques indiquen que malgrat la tempesta, hi haurà tramuntana que permetrà tenir la zona de Figueres lliure de pluja.



A hores d'ara, ja hi ha vuit dels tretze concerts de les Nits d'Acústica que han penjat el cartell de 'sold out'. Es tracta d'Izal, Miki Núñez, Suu, Ferran Palau i Maria Jaume i El Pot Petit, a banda dels tres concerts d'aquest dijous. Pascual ha anunciat que pels concerts de Sopa de Cabra i Joan Miquel Oliver en queden molt poques i per això preveuen arribar a anunciar el 'sold out' també en aquests casos.