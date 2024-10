Les obres de 70 de galeries exploren les últimes tendències de l'art contemporani en el Swab Barcelona 2024

Les darreres tendències de l'art contemporani coincidiran al Pavelló Tèxtil de Fira de Barcelona pel Swab Barcelona, que celebra aquest dijous, i durant tot el cap de setmana, la dissetena edició, amb la mirada posada a l'Àsia Oriental. Aquest any l'esdeveniment reuneix 70 galeries 70 galeries de 21 països i el preu de les obres oscil·la entre els 100 i els 20.000 euros.

La fira, que va néixer l'any 2006, compta aquest any amb vuit programes expositius, que busquen mostrar l'última novetat de la creació internacional, apostant per artistes joves que es troben a l'inici de les seves carreres. Una mostra d'això és el programa MyFAF, recolzat per la Fundació Swab Barcelona, que atorga beques a tres galeries amb menys de dos anys d'existència, brindant-los l'oportunitat de participar per primera vegada a una fira d'art.

L'escena artística emergent d'Àsia Oriental

Enguany, la fira vol donar testimoniatge al dinamisme creatiu i a l'efervescència artística de la regió de Taipei, punt de trobada i referència per a la comunitat en creixement d'artistes digitals, i una regió que emana innovació. De fet, la ciutat serà la protagonista del programa SOLO Show, inaugurat l'any passat en col·laboració amb la Fundació Vila Casas, posarà en relació les realitats i contextos de Barcelona i Taipei amb la presentació de quatre projectes independents de cada ciutat. Un programa comissariat per Yipei Lee (Taipei) i Carla Jaria (Barcelona), i titulat The Color Blue from My Sky.



Taipei també serà el fil conductor del programa Video Box, destinat al videoart i que compta amb el suport de la Fundació Swab Barcelona. En aquest cas, es presentarà a quatre artistes de la regió de Taipei. Comissariat per Yipei Lee (Taipei) i titulat Intimacy: The Moments of Social Skin, aprofundeix en les forces intangibles de la geopolítica, el gènere, el poder i la cultura que han donat forma al desenvolupament social contemporani taiwanès des de la dècada de 1990.

A banda de Taipei, també hi ha un programa dedicat a les ciutats de Tokio i Seúl comissariat per l'artista Kelvin Kyung Kun Park (Seül). L'espai reuneix les perspectives artístiques d'espais expositius de totes dues ciutats, urbs en constant transformació i que entrellacen de manera única tradició, futur i nacionalisme. Sota el títol Tentacles of Thought (from an Octopus), la secció presenta una selecció de sis projectes coreans i japonesos que mostraran les seves influències culturals i les seves diverses interpretacions i visions artístiques.



Focus Tokyo Seoul Willing N Dealing. — Cedida per Swab Barcelona

Un altre dels programes més destacables és Perhutana, un projecte del col·lectiu d'Indonèsia Jatiwangi art Factory iniciat a la passada Documenta 15, que proposa la creació d'un extens bosc de propietat col·lectiva com a alternativa a la visió tecnocèntrica dels plans de desenvolupament.



33 galeries nacionals i internacionals

A banda dels programes comissariats, amb el protagonisme de l'Àsia Oriental, la fira compta amb un Programa General, "el pilar central de la fira", en el qual participen 33 galeries nacionals i internacionals de reconeguda trajectòria. a-topos' (París, Marsella), Abbozzo Gallery (Toronto), ADN Galeria (Barcelona), Alessandro Albanese (Milà), ATM (Gijón), Beta Contemporary (Barcelona), BLOOM (Düsseldorf), CHAxARTxRTM (Rotterdam) o Contemporary Cluster (Roma) són algunes de les galeries participants.

Programa General. — Cedida per Swab Barcelona

El Swab 2024 també obrirà una nova secció dedicada al disseny col·leccionable amb el propòsit de reflectir la tendència actual d'integrar art i disseny per a mostrar la diversitat creativa que defineix la cultura del disseny contemporani.