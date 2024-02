Les parades de llibres a Barcelona pagaran una quota de servei per Sant Jordi

Les llibreries i editorials que vulguin posar una parada per Sant Jordi a Barcelona hauran de pagar una quota de servei. Així ho ha comunicat la Cambra del Llibre als seus agremiats, on s'especifica que l'import per posar un estand a Passeig de Gràcia, Rambla de Catalunya o Passeig Sant Joan serà de 80 euros (més IVA) per a una parada de sis metres si són agremiats i, en cas que no, la tarifa pujarà a 100 euros.

La mesura sorgeix a petició de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que reclamaven des de feia temps un copagament dels serveis necessaris per a l'organització de la diada -l'electricitat, per exemple-, unes despeses que fins ara assumien les administracions públiques de manera íntegra. La Cambra estima que es recaptaran uns 45.000 euros, per sota del 20% del cost del Sant Jordi.

Aquest canvi ha derivat en un allau de crítiques i queixes del sector, tot i que la Cambra recorda que es tracta d'una mesura de "normalització", ja que "en qualsevol altra fira també cal pagar". L'editora Patricia Castro ha denunciat a través d'X que "Sant Jordi es privatitza i aquí no passa res".

"Pensem que la gentrificació, la turistificació i la privatització de l'espai públic no ens afectarà, però al final ens toca. Una festa cada cop més neoliberal en una ciutat venuda al turisme i l'especulació", ha criticat.