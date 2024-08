Les places d'hotel de cinc estrelles i de gran luxe creixen més d'un 50% en l'última dècada a Barcelona

Les places d'hotel de cinc estrelles i de gran luxe han augmentat més d'un 50% en l'última dècada a Barcelona, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Mentre que el 2012 hi havia més de 8.600 llits, el 2022 s'enfilaven fins a superar els 13.200. I la xifra ha continuat pujant segons el Gremi d'Hotels de Barcelona, que en fa una valoració "extraordinària" d'aquesta evolució.

A més, els hotels d'alta gamma han cridat l'interès dels inversors i cada vegada són més els que es fixen en el mercat hoteler de luxe a l'hora d'abocar els seus diners. Ara bé, en ple debat sobre la massificació turística i camí rècords de viatges postpandèmia, també hi ha experts que alerten dels impactes de "l'elitització" i apunten que pot fer "encara més vulnerable" la capital catalana.

L'augment dels llits d'alta gamma és molt més accentuat respecte dels de menys rang. Les places hoteleres de quatre estrelles, per exemple, han crescut un 18% en el mateix període (han passat de 26.420 el 2012 fins a 31.286 el 2022). En conjunt, el nombre total de places d'hotel ha pujat un 26% en l'última dècada a la capital catalana.

La ciutat disposa de 445 hotels que suposen 78.083 places, segons les dades més recents del Consorci Turisme de Barcelona de juliol. Fins a 6.717 llits són de gran luxe (8,6%) i 6.579 de cinc estrelles (8,4%). En conjunt, les places d'alta gamma representen un 17% del total. Segons l'Institut d'Estadística de la Generalitat, el 2012 hi havia 335 hotels que suposaven 59.831 places a la capital catalana, 5.699 de gran luxe i 2.950 de cinc estrelles (14,5%).

La "millora" dels visitants

El Gremi celebra l'evolució de les xifres. "Va en paral·lel al que estem pregonant i al nostre projecte de futur, que és el grau de millora del tipus de visitant que tenim", apunta el seu president, Jordi Clos. "És un exponent claríssim que estem anant pel camí que volem anar", agrega. Diversos experts asseguren que la tendència és "bastant generalitzada" en les grans ciutats de l'arc mediterrani, però que Barcelona té "bon marge" per créixer perquè es troba "lluny" del percentatge d'altres capitals.

La inversió en hotels de luxe està agafant volada a la capital catalana. L'estudi més recent de la consultora immobiliària CBRE apunta que durant el primer semestre de l'any es va enfilar fins als gairebé 100 milions, el 36% de la inversió total, per sobre de la mitjana del conjunt de l'Estat (30%). Entre les operacions, la consultora destaca la compra per part d'Atom dels hotels de gran luxe Miramar (75 habitacions) i La Florida (70), així com la venda d'Ocean Drive Barcelona (98).

Façana de l'hotel de cinc estrelles Miramar, ubicat a Barcelona. — Maria Asmarat / ACN

"No hi ha rics per a tothom"

Ara bé, també hi ha veus que qüestionen aquesta "elitització" del turisme i assenyalen els "múltiples" impactes negatius que té. "És cert que aquest tipus de visitants gasten més, però això no es tradueix en una redistribució dels beneficis", apunten des del col·lectiu Alba Sud Carla Izcara. "No hi ha rics per a tothom", afegeixen, sostenint que "estem competint en una lliga on hi ha moltes ciutats europees i de la resta del món competint i no hi ha mercat per a tothom".

En aquest sentit, alerten que dependre del turisme d'elit pot provocar que Barcelona sigui "encara més vulnerable dins del sector turístic". Segons les dades de l'Observatori del Turisme de Barcelona, el 2022 el sector turístic va donar feina a 298.398 persones a tota la demarcació, un 11,3% del total. D'aquestes, gairebé la meitat tenien un salari inferior als 1.000 mensuals bruts. Per gènere, un 40% de les treballadores eren dones i de mitjana rebien sous un 25% inferiors als dels homes.