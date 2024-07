Les reaccions al rebuig del Suprem a l'amnistia: ERC l'acusa de voler derogar-la i Junts insisteix que Puigdemont tornarà 

Els principals partits independentistes han carregat contra la decisió del Tribunal Suprem de declarar no amnistiable el delicte de malversació. Mentre ERC acusa l'alt tribunal d'intentar derogar i no aplicar una llei vigent, Junts assegura que Carles Puigdemont "manté" el "compromís" de tornar si hi ha debat d'investidura, malgrat que l'alt tribunal manté l'ordre de detenció contra ell si torna a l'Estat. Les dues interlocutòries deixen fora de l'aplicació de la llei l'expresident de la Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que el partit manté els "compromisos" i el calendari, i que no permetran que "cap jutge interfereixi". "El president Puigdemont es una persona de paraula", ha dit, tot i que mantinguí l'ordre de detenció, com també passa amb Comín i Puig. Turull ha parlat de "La Toga Nostra", la referència que ha utilitzat Puigdemont per comparar-ho tot plegat amb la màfia italiana, en un missatge a X.

La Toga Nostra — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 1, 2024

Turull ha comparegut aquesta tarda per fer una "valoració política" del que considera una "decisió política" del magistrat del Suprem Pablo Llarena. "Estem davant d'una nova vulneració de la separació de poders on el Suprem acaba fent de legislador", ha dit, recordant el "criteri unànime" d'estaments com -entre altres- el Fiscal General de l'Estat i del TSJC, que ja ha començat a aplicar la llei. Per això, considera que fa una "reescriptura" de la norma.

"El jutges Marchena i Llarena s'alineen amb Vox" ha etzibat el secretari general de Junts, acusant-los de "seguir aquesta persecució contra l'independentisme". "Volen torpedinar la seva aplicació" i "fer de justicier de l'independentisme", ha dit. "Es una decisió clarament política que vulnera les normes més elementals de la democràcia. Estem davant d'un cop de toga a l'Estat que vulnera l'estat de dret", ha afegit.

ERC diu que intenten derogar la llei

Per la seva part, ERC ha titllat de "molt greu" el posicionament del Suprem. La vicesecretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva, Marta Vilaret, considera que el que fa l'alt tribunal "ja no és reinterpretar la llei, reinterpretar la malversació, reinterpretar l'enriquiment, sinó intentar derogar i no aplicar una llei vigent. És insultant, gravíssim i actuarem en conseqüència". Per això, ERC presentarà un incident de nul·litat i un recurs d'empara al TS.

Al seu temps, la portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha advertit al tribunal que "l'amnistia és una llei aprovada que s'ha d'aplicar". En roda de premsa aquest dilluns, ha dit que no suposa "cap sorpresa", però insisteix que la llei "l'hauran d'acabar aplicant" malgrat que l'intentin "torpedinar".

Per la seva part, el PSOE veu "sorprenents i innecessàries" les valoracions "polítiques" del Suprem. "És en l'àmbit polític i no judicial on correspon pensar sobre les lleis i els pactes entre diferents forces", han indicat fonts socialistes aquesta tarda. Tot i això, reiteren la "confiança" en l'estat de dret i destaquen que el posicionament del Suprem no qüestiona la constitucionalitat de l'amnistia.